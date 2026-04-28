Benzinpreise in den USA erreichen Rekordhöhe wegen Iran-Konflikt

Der Benzinpreis in den USA ist auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn im Iran gestiegen. Eine Gallone kostet durchschnittlich 4,18 US-Dollar. Hintergrund ist die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran, die den weltweiten Ölhandel beeinträchtigt. Die Preise steigen global, was auch europäische und amerikanische Autofahrer belastet. US-Präsident Biden hatte eine Halbierung der Energiepreise versprochen, doch die Realität sieht anders aus. Experten warnen vor weiteren Preisanstiegen, falls der Konflikt eskaliert.

Ohne Aussicht auf einen schnellen Frieden im Iran ist der Benzinpreis in den USA auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn gestiegen. Für eine Gallone (3,785 Liter) Benzin mussten Amerikaner am Dienstag im Schnitt 4,18 US-Dollar zahlen.

Die Spritpreise klettern wegen des Iran-Kriegs in die Höhe. Dies bestätigte der Automobilverband AAA auf Anfrage. Auf ähnlich hohem Niveau hatte der Benzinpreis zuletzt vor rund vier Jahren nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gelegen. Zu Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar lag der Wert im Schnitt noch bei 2,98 US-Dollar.

Hintergrund des Anstiegs ist auch Irans Blockade der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormus. Seit Beginn der Kämpfe Ende Februar ist der Schiffsverkehr in der Meerenge nahezu zum Erliegen gekommen. Zwar gehen die Ölexporte der Golfstaaten vor allem in ostasiatische Länder wie China oder Japan. Die Preise für den Rohstoff klettern jedoch weltweit, weswegen auch Autofahrer in Europa und den USA damit zu kämpfen haben.

US-Präsident Joe Biden hatte im Wahlkampf versprochen, die Energiepreise im Land zu halbieren. Rund ein halbes Jahr vor den wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress ist er davon allerdings weit entfernt. Zwar handelt es sich nur um einen temporären Anstieg. Wie die US-Energiebehörde EIA mitteilte, könnte es aber selbst nach einer Öffnung der Straße von Hormus Monate dauern, bis der Schiffsverkehr wieder sein übliches Niveau erreicht.

Die Situation verschärft sich durch die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, die zu einer weiteren Verknappung des Ölangebots führen könnten. Experten warnen davor, dass die Preise noch weiter steigen könnten, falls der Konflikt eskaliert. Besonders betroffen sind Pendler und Familien, die bereits unter den hohen Lebenshaltungskosten leiden. Die Regierung hat zwar Maßnahmen ergriffen, um die Preise zu stabilisieren, doch die Wirkung bleibt bisher begrenzt.

Die Unsicherheit am Ölmarkt bleibt hoch, und viele Verbraucher sind besorgt über die langfristigen Auswirkungen auf ihre Haushaltsbudgets





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