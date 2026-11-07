Benzinpreis in der Schweiz fällt wieder unter 2 Franken

Der Preis für Bleifrei 95 liegt laut TCS erstmals seit Anfang September wieder unter 2 Franken pro Liter. Entlastung bringen sinkende Rohölpreise, der Rhein bleibt als Kostenfaktor problematisch.

Die Treibstoffpreise in der Schweiz sinken wieder. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut den am Freitag veröffentlichten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) bei 1,99 Franken. Damit fällt der Benzinpreis erstmals seit Anfang September wieder unter die Marke von 2 Franken.

Innert einer Woche ist der vom TCS ermittelte Durchschnittspreis für Bleifrei 95 um 12 Rappen oder knapp 6 Prozent gesunken. Auch Bleifrei 98 wurde im Vergleich zur Vorwoche durchschnittlich um 12 Rappen günstiger und kostet nun 2,10 Franken pro Liter.

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Rohölpreise und Rheinpegel bestimmen die Entwicklung

Die Preisentwicklung an den Schweizer Tankstellen wird vor allem vom internationalen Ölmarkt und vom Wasserstand des Rheins bestimmt. Beide Faktoren haben in den vergangenen Wochen unterschiedlich stark gewirkt.

An den internationalen Rohölmärkten hat sich die Lage in den letzten Tagen kontinuierlich entspannt. Das Fass der Nordseesorte Brent lag am Freitag bei gut 97 US-Dollar und damit deutlich unter den Höchstständen der vergangenen Wochen.

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Zur Beruhigung trugen laut dem Bericht nicht zuletzt Hoffnungen bei, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten beschleunigen könnte. Es handelt sich dabei um Erwartungen, nicht um bereits eingetretene Entwicklungen.

Veränderungen am Ölmarkt schlagen sich meist mit einiger Verzögerung an den Schweizer Zapfsäulen nieder. Das erklärt, warum die sinkenden Rohölpreise erst jetzt in den TCS-Durchschnittswerten sichtbar werden.

Zu den steigenden Preisen hatte in den vergangenen Wochen zusätzlich der anhaltend tiefe Wasserstand des Rheins beigetragen. Dieser verteuerte den Transport in die Schweiz stark. Von dieser Seite gibt es laut dem Bericht allerdings keine Entspannung, denn der Pegelstand des Rheins ist weiter gesunken.

Diesel-Preise und Kritik aus der Leserschaft

Die vorliegenden Angaben des TCS beziehen sich auf die Benzinsorten Bleifrei 95 und Bleifrei 98. Konkrete Dieselpreise nennt der Bericht nicht.

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Ein Leserkommentar unter dem Artikel vertritt die Ansicht, Diesel müsse als weniger raffinierter Kraftstoff zuerst im Preis fallen und liege ebenfalls weit unter 2 Franken. Der Kommentator sieht zudem einen Grund für die zögerliche Preisentwicklung darin, dass es in der Schweiz mehr Dieselfahrzeuge als Benziner gibt. Diese Aussagen sind Meinungen des Kommentators und nicht durch die TCS-Erhebung belegt.

Der gleiche Kommentator kritisiert außerdem die staatlichen Ausgaben und wirft der Regierung in Bern vor, Geld zu verschwenden. Auch diese Kritik ist eine persönliche Bewertung ohne Bezug zu den Zahlen des TCS.

Was Autofahrer an den Zapfsäulen erwarten können

Die Preise an den Tankstellen dürften auch in den kommenden Tagen weiter auf die Entwicklung am Rohölmarkt und am Rhein reagieren. Die Situation für Autofahrerinnen und Autofahrer entspannt sich derzeit wieder etwas.

Da Veränderungen am Ölmarkt meist mit Verzögerung an die Tankstellen weitergegeben werden, ist mit weiteren Bewegungen zu rechnen, auch wenn der TCS dafür keine konkreten Prognosen nennt. Entscheidend bleibt, ob sich die Lage an den internationalen Märkten stabilisiert und ob der Rhein wieder mehr Wasser führt, damit die Transportkosten sinken.