Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz leicht gesunken

Die Durchschnittspreise für Benzin und Diesel in der Schweiz sind im Vergleich zur Vorwoche um 2 Rappen gesunken. Grund sind fallende Rohölpreise aufgrund von Hoffnungen auf eine Waffenruhe im Nahen Osten.

Der Touring Club Schweiz ( TCS ) veröffentlicht regelmässig Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz . Diese basieren auf Informationen aus verschiedenen Quellen und Stichproben.

Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren. Aktuell liegt der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 bei 1,91 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 2,02 Franken. Der Liter Diesel kostet im Schnitt 2,12 Franken. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Preise für beide Benzinsorten um 2 Rappen gesunken, während Diesel ebenfalls 2 Rappen günstiger geworden ist.

Diese leichte Entspannung folgt auf eine Phase stark gestiegener Preise infolge des Konflikts im Nahen Osten. Ende Februar, also vor Beginn der Spannungen, lagen die Preise noch deutlich niedriger: Bleifrei 95 kostete 1,67 Franken, Bleifrei 98 1,78 Franken und Diesel 1,79 Franken. Seitdem hat sich Benzin um rund 15 Prozent verteuert, Diesel sogar um rund 20 Prozent. Der jüngste Rückgang ist vor allem auf fallende Rohölpreise zurückzuführen.

Der Preis für ein Fass der Sorte Brent lag am Freitagmorgen bei knapp 91 US-Dollar, rund 8 Dollar weniger als zu Wochenbeginn. Im Zuge der Eskalation im Nahen Osten und der befürchteten Blockade der Strasse von Hormus war der Ölpreis zwischenzeitlich von etwa 70 Dollar auf bis zu 126 Dollar gestiegen. Obwohl es im Laufe der Woche erneut zu Angriffen auf und aus dem Iran kam, gab es am Donnerstagabend Berichte über eine mögliche Verlängerung der Waffenruhe zwischen beiden Staaten.

Allerdings fehlt noch die Zustimmung des US-Präsidenten. Die Hoffnung auf einen Deal hat zu sinkenden Ölpreisen beigetragen. Bei den Treibstoffpreisen beobachten Ökonomen häufig den sogenannten Raketen-und-Feder-Effekt. Damit ist gemeint, dass die Preise in Krisenzeiten wie eine Rakete schnell steigen, aber wie eine fallende Feder nur langsam wieder sinken.

Das bedeutet, dass günstigere Rohölpreise erst mit zeitlicher Verzögerung an den Zapfsäulen ankommen. Der TCS betont, dass die tatsächlichen Preise je nach Region und Tankstelle stark variieren können. Autofahrer sollten daher die Preise vor dem Tanken vergleichen. In der Schweiz gibt es grosse Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten sowie zwischen Autobahnraststätten und freien Tankstellen.

Der TCS empfiehlt, die aktuellen Preise auf seiner Website oder über Tank-Apps zu prüfen, um Geld zu sparen. Die Entwicklung der Treibstoffpreise bleibt eng mit den geopolitischen Ereignissen verbunden. Eine anhaltende Entspannung im Nahen Osten könnte zu weiteren Preisrückgängen führen, während neue Spannungen die Preise wieder in die Höhe treiben könnten. Auch die Wechselkurse spielen eine Rolle, da Öl in Dollar gehandelt wird.

Ein starker Franken dämpft die Preise, ein schwacher Franken verteuert sie. Die Schweizer Bevölkerung ist auf die Preisbewegungen angewiesen, da viele auf das Auto angewiesen sind. Der öffentliche Verkehr ist zwar gut ausgebaut, aber nicht überall verfügbar. Daher bleiben die Treibstoffpreise ein wichtiges wirtschaftliches und alltägliches Thema.

Der TCS wird weiterhin regelmässig über die aktuellen Preise informieren und hilft Autofahrern, die günstigsten Tankstellen zu finden. Die aktuellen Preisrückgänge sind eine willkommene Entlastung, aber ob sie anhalten, hängt von vielen Faktoren ab. Für Verbraucher ist es ratsam, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und bei Bedarf günstige Zeitpunkte zum Tanken zu nutzen. Die hohen Preise der letzten Wochen haben viele Autofahrer belastet, insbesondere Pendler und Vielfahrer.

Eine dauerhafte Entspannung wäre daher im Sinne vieler. Der TCS appelliert an die Autofahrer, auf alternative Mobilitätsformen umzusteigen, wenn möglich, um Kosten zu sparen und die Umwelt zu entlasten. Gleichzeitig fordert der Club eine transparente Preisgestaltung der Mineralölkonzerne. Die nächste Preisschätzung des TCS wird in Kürze erwartet.

Die aktuellen Daten basieren auf Stichproben und können von den tatsächlichen Preisen abweichen. Dennoch bieten sie einen guten Anhaltspunkt für die Preisentwicklung in der Schweiz. Autofahrer sollten sich nicht allein auf die Durchschnittspreise verlassen, sondern die Preise vor Ort vergleichen. Mit den richtigen Informationen kann jeder beim Tanken sparen





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