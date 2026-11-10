Benjamin Fisch übernimmt SRF Arena Moderation Anfang 2027

SRF verpflichtet Benjamin Fisch als neuen Moderator für die politische Diskussionssendung Arena. Er übernimmt ab Februar 2027 die Aufgaben von Thomas Brotz.

Der Schweizer Fernsehenssender SRF kündigt eine signifikante Veränderung in der Besetzung seiner führenden politischen Diskussionssendung an. Benjamin Fisch wird ab Anfang 2027 die Moderation der Arena übernehmen und ist voraussichtlich erstmals im Februar 2027 im Programm zu sehen. Der bisherige Journalist und Moderator des Tages-Anzeigers Blick wechselt damit zu Public Broadcasting. Die vierte monatliche Ausgabe wird weiterhin von Mario Grossniklaus gestaltet, während Fisch regulär etwa dreimal pro Monat durch die Sendung führt.

Neue Moderation und Abläufe der Arena

Die Arena ist eine etablierte politische Diskussionssendung, die seit Mai 2019 von Thomas Brotz moderiert wird. Benjamin Fisch wird diese Tradition ab Februar 2027 fortsetzen. Die monatliche Frequenz seiner Auftritte liegt bei durchschnittlich drei Ausgaben. Diese strukturelle Anpassung ermöglicht eine stabilere Planung der Sendeplätze und bindet Fisch kontinuierlich in das politische Programm des SRF ein. Mario Grossniklaus sichert die Kontinuität durch die Beibehaltung seiner vierten monatlichen Moderation.

Also read Neuer «Arena»-Moderator: Blick-Journalist Benjamin Fisch löst Sandro Brotz ab

Rolle von Thomas Brotz bei seinem Abschied

Thomas Brotz, der aktuelle Moderator der Arena, wird Mitte Januar 2027 zum letzten Mal durch die Sendung gehen. Sein letzter Fernsehauftritt fällt somit kurz vor seinem offiziellen Ausscheiden aus dem Unternehmen. Brotz verlässt das SRF offiziell Ende Januar, nachdem er rund 14 Jahre lang für den öffentlich-rechtlichen Sender gearbeitet hat. Sein Weggang markiert das Ende einer Ära, die durch seine langjährige Präsenz geprägt war.

Karriere und Qualifikation von Benjamin Fisch

Benjamin Fisch ist derzeit als Videojournalist und Moderator beim Blick tätig. Seine journalistische Laufbahn begann im Jahr 2016. Vor seiner Zeit beim Blick arbeitete er unter anderem für Radio Top und Radio Kanal K. Besonders bekannt ist er für seine Expertise in der Schweizer Politik. An eidgenössischen Wahl- und Abstimmungssonntagen leitet er regelmäßig die sogenannte Blick-Elefantenrunde. In dieser Veranstaltung treffen die Spitzen der Bundesratsparteien aufeinander, um über aktuelle politische Themen zu diskutieren.

Advertisement

Zusammenarbeit und institutionelle Einbindung

Seit diesem Jahr moderiert Benjamin Fisch gemeinsam mit Eveline Kobler, der Wirtschaftsredakteurin des SRF, das SwissMediaForum. Diese Kooperation zeigt bereits eine enge Anbindung an die Strukturen des Schweizer Fernsehens. Ursula Gabathuler, die Co-Informationsleiterin des SRF, hebt die politische Kompetenz von Fisch hervor. Sie bezeichnet ihn als einen politisch versierten Moderator, der in der Lage ist, auch jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer anzusprechen. Diese Einschätzung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Senders auf eine breitere Demografie.

Weiterer Berufsweg von Thomas Brotz

Nach seinem Abschied vom SRF wechselt Thomas Brotz zurück zu seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Blick. Dort plant er den Aufbau eines neuen Videopodcasts. Dieser Podcast soll sich thematisch mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft befassen. Diese Entwicklung ermöglicht beiden Journalisten, ihre jeweiligen Schwerpunkte in neuen Formaten auszuleben. Der Austausch zwischen den Medienhäusern SRF und Blick verdeutlicht die dynamische Landschaft der Schweizer Medien.

Zukünftige Inhalte und journalistischer Ansatz

Benjamin Fisch äußert klare Vorstellungen zur zukünftigen Ausrichtung der Arena. Er betont, dass Debatten Substanz haben müssen, fair geführt werden und für Gesprächsstoff sorgen sollen. Dieser Ansatz orientiert sich an den hohen Standards politischer Diskussionen im Schweizer Fernsehen. Die Kombination aus Erfahrung in der Elefantenrunde und neuen Formaten wie dem SwissMediaForum positioniert ihn als vielseitigen Moderator. Die Zuschauer können sich auf eine Fortsetzung der politischen Qualität mit neuer moderativer Handschaft freuen.