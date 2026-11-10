Benjamin Fisch ersetzt Ursula Brotz bei SRF-Arena

Ab Februar 2027 moderiert Benjamin Fisch die SRF-Debatte Arena. Er folgt auf Ursula Brotz und leitet monatlich drei Sendungen, während Brotz zum Blick wechselt.

Der Nachrichtenkanal SRF präsentiert eine signifikante Umstellung in der Besetzung seiner prominentesten politischen Diskussionssendung. Benjamin Fisch wird ab Anfang 2027 die Moderation der "Arena" übernehmen. Damit folgt der bisherige Journalist von "Blick" auf Ursula Brotz, die nach rund 14 Jahren die Sendung verlässt. Der Wechsel wird voraussichtlich im Februar 2027 vollzogen, wobei Fisch dann erstmals die Sendung moderiert.

Neue Moderation bei der politischen Arena

Die "Arena" ist eine etablierte politische Diskussionssendung, die regelmäßig aktuelle Themen debattiert. Benjamin Fisch übernimmt diese Rolle mit einer klaren Frequenz. Er wird künftig etwa drei Ausgaben monatlich leiten. Die vierte Ausgabe der Reihe wird weiterhin von Mario Grossniklaus moderiert. Diese Aufteilung sorgt für eine kontinuierliche Präsenz des Formats im SRF-Programm. Fisch tritt somit in eine Traditionslinie ein, die wichtige gesellschaftliche Gespräche fördert.

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Fisch bringt Erfahrung aus der Schweizer Politik

Der 37-jährige Journalist bringt umfangreiche Erfahrungen in der Schweizer Politik mit. Er ist derzeit beim "Blick" als Videojournalist und Moderator tätig. Besonders bekannt ist er für seine Leitung der "Blick-Elefantenrunde" an eidgenössischen Wahl- und Abstimmungssonntagen. In dieser Runde treffen die Spitzen der Bundesratsparteien aufeinander. Zudem moderiert er seit diesem Jahr gemeinsam mit Eveline Kobler das SwissMediaForum. Seine journalistische Laufbahn begann er im Jahr 2016.

Amtierender Moderator verlässt den Sender

Ursula Brotz wird Mitte Januar 2027 zum letzten Mal durch die "Arena" führen. Sie verlässt den SRF Ende Januar 2027 nach einer rund 14-jährigen Amtszeit. Brotz wechselt daraufhin zum "Blick", wo sie einen neuen Videopodcast zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufbauen soll. Ihre Vorgängerin vor ihr war Ursula Brotz, die die Sendung seit Mai 2019 moderiert hatte. Dieser wechselseitige Jobwechsel zwischen den Medienhäusern SRF und Blick unterstreicht die dynamische Beziehung zwischen den Institutionen.

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Strategische Neuausrichtung durch Informationsleitung

Die SRF-Co-Informationsleiterin Ursula Gabathuler beschreibt Benjamin Fisch als einen "politisch versierten Moderator". Sie betont, dass Fisch auch jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen könne. Dies deutet auf eine strategische Anpassung an veränderte Mediengewohnheiten hin. Fisch selbst äußert, dass er Debatten ermöglichen will, die Substanz haben und fair geführt werden. Er wünscht sich, dass die Sendungen für intensiven Gesprächsstoff sorgen. Diese Ziele spiegeln den Anspruch wider, relevante politische Inhalte für ein breites Publikum zugänglich zu machen.

Chronologie des Moderatorenwechsels

Die Übergabe der Verantwortung ist zeitlich genau geplant. Ursula Brotz wird ihre letzte Ausgabe Mitte Januar 2027 moderieren. Benjamin Fisch wird seine Tätigkeit im Februar 2027 aufnehmen. Diese klare Trennung der Zeiträume ermöglicht einen reibungslosen Übergang. Der Wechsel betrifft nicht nur die Person, sondern auch die inhaltliche Ausrichtung der Sendung. SRF erwartet von Fisch, dass er die hohe Qualität der vorherigen Jahre beibehält und neue Impulse setzt. Die Struktur der Sendung bleibt dabei stabil, da Mario Grossniklaus die vierte Ausgabe weiterhin leitet.