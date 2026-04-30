Beni Thurnheer spricht offen über Scheidung und neues Glück

TV-Legende Beni Thurnheer gewährt im Podcast «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» private Einblicke in sein Leben, spricht über das Scheitern seiner ersten Ehe und sein aktuelles Glück mit seiner zweiten Frau Kathrin Hildebrand. Er verrät, wie sein Beruf sein Privatleben beeinflusste und wie er die WM-Teilnahme der Nati unterstützen wird.

Beni Thurnheer , eine Schweiz er Fernsehlegende, geniesst mit 76 Jahren seinen wohlverdienten Ruhestand. Doch der ehemalige Sportkommentator und Moderator ist noch immer mit Leidenschaft dabei, wenn es um Fussball geht.

So plant er, die Schweizer Nationalmannschaft bei der kommenden Weltmeisterschaft in Nordamerika als begeisterter Fan vor Ort zu unterstützen. In einem kürzlich geführten Interview im Podcast «Spaghetti mit Ketchup und Chäs», moderiert von Jonathan «Jontsch» Schächter, gewährte Thurnheer sehr persönliche Einblicke in sein Leben und seine Karriere. Ein Schwerpunkt der Unterhaltung lag auf den Gründen für das Scheitern seiner ersten Ehe mit Daniella nach 28 Jahren im Jahr 2009.

Thurnheer äusserte sich offen und ehrlich und führte die Belastung durch seinen Beruf als Hauptursache an. Er merkte an, dass er kaum einen Journalisten kenne, der nicht geschieden sei, was seiner Meinung nach auf die hohen Anforderungen und die zeitliche Inflexibilität des Berufs zurückzuführen ist. Thurnheer beschrieb, wie sein Engagement für das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sein Privatleben stark beeinflusste. Die Priorität lag oft eindeutig auf der Arbeit, selbst wenn es um wichtige persönliche Ereignisse ging.

Er gestand, dass er die Anzeichen einer Krise in seiner Ehe zu spät erkannt habe und bezeichnete die Scheidung als die grösste Niederlage seines Lebens, da ihm sonst in seinem Leben immer alles gelungen sei. Er beschrieb die Situation bildhaft, indem er sagte, seine Ex-Frau habe ihm sozusagen die rote Karte gezeigt, ohne dass er zuvor eine gelbe Karte erhalten habe.

Trotz dieser schmerzhaften Erfahrung betonte Thurnheer, dass er seine beruflichen Erlebnisse nicht missen möchte und glaubt, dass ein Verzicht darauf noch schlimmer gewesen wäre. Er führte seine Fähigkeit, sich in Diskussionen mit seiner Ex-Frau durchzusetzen, auf seine rhetorischen Fähigkeiten zurück, die er als Moderator von «Benissimo» entwickelt hatte. Dennoch konnte er die Trennung nicht mehr verhindern. Seit 2018 ist Beni Thurnheer erneut verheiratet, diesmal mit Kathrin Hildebrand, der Mutter der bekannten Fernsehmoderatorin Sara Taubmann-Hildebrand.

Die Vermittlung dieser Beziehung erfolgte durch Anatole Taubmann, den Ehemann von Kathrin Hildebrand. Thurnheer verriet im Podcast, dass er und seine aktuelle Frau trotz ihrer Ehe weiterhin in getrennten Haushalten leben. Er begründete dies mit finanziellen Möglichkeiten und betonte, dass die Beziehung dennoch sehr gut funktioniere. Diese ungewöhnliche Wohnsituation ermöglicht es beiden Partnern, ihre individuelle Freiheit zu wahren und gleichzeitig eine harmonische Beziehung zu pflegen.

Thurnheer scheint seinen Ruhestand zu geniessen und blickt positiv in die Zukunft, sowohl in Bezug auf seine persönliche Beziehung als auch auf seine Leidenschaft für den Fussball. Er freut sich darauf, die Nati bei der WM in Nordamerika anzufeuern und weiterhin sein Leben in vollen Zügen zu geniessen





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