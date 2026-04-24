Beni Thurnheer – Eine Schweizer Fernsehlegende spricht

In einem neuen Podcast-Interview spricht Beni Thurnheer über seinen außergewöhnlichen Karriereweg, unvergessliche TV-Momente, den Wandel der Medienwelt und die Herausforderungen des Älterwerdens. Der Podcast «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» beleuchtet das Leben und Wirken einer Schweizer Ikone.

Beni Thurnheer , ein Name der in der Schweiz wie kein anderer für Fernsehgeschichte steht. Ob als «Schnurri der Nation», «Beni National» oder «Mr. Benissimo» – die Bezeichnungen sind vielfältig, doch sie alle vereinen eine gemeinsame Botschaft: Beni Thurnheer ist eine lebende Legende.

Über Jahrzehnte hinweg hat der 76-jährige aus Winterthur das Schweizer Fernsehen maßgeblich geprägt. Er war die Stimme unvergesslicher Sportmomente, ein Entertainer mit Kultstatus und ein Moderator, der sich in die Herzen mehrerer Generationen gespielt hat. Sein Wirken ist untrennbar mit der Schweizer Mediengeschichte verbunden und hat das Fernseherlebnis vieler Menschen entscheidend mitgestaltet. In der aktuellen Episode des Podcasts «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» führt Jontsch ein tiefgründiges Gespräch mit Beni Thurnheer.

Dabei beleuchtet er dessen außergewöhnlichen Werdegang, der von einem Jurastudium bis hin zur Kamera führte. Es werden unvergessliche TV-Momente Revue passieren gelassen, die das Schweizer Publikum über die Jahre hinweg begeistert und berührt haben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Wandel der Medienwelt, die sich in rasantem Tempo entwickelt hat und vor neue Herausforderungen stellt. Thurnheer teilt seine Beobachtungen und Erfahrungen zu dieser Entwicklung und gibt Einblicke in die Veränderungen, die er im Laufe seiner Karriere miterlebt hat.

Darüber hinaus wird offen darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, wenn der eigene Name zu einem nationalen Kulturgut geworden ist, ein Symbol für eine ganze Ära des Schweizer Fernsehens. Die Unterhaltung verspricht nicht nur Humor und Nostalgie, sondern auch eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Schattenseiten des Ruhms, persönlichen Wendepunkten wie Trennungen und Neuanfängen sowie der Frage, wie man mit dem Älterwerden und dem Abschiednehmen umgeht, wenn eine so beeindruckende Karriere hinter einem liegt.

Das Gespräch zielt darauf ab, einen umfassenden Einblick in das Leben und die Karriere eines Mannes zu geben, der das Schweizer Fernsehen maßgeblich geprägt hat. Der Podcast «Spaghetti mit Ketchup und Chäs», moderiert von Jontsch, einem ehemaligen Pausenclown des Radios (Energy, 24, SWR3) und des Fernsehens (TV3, TeleZüri, ProSieben Schweiz), hat sich zum Ziel gesetzt, wöchentlich spannende Gäste zu interviewen.

Dabei stehen nicht nur Prominente im Fokus, sondern auch Menschen abseits der öffentlichen Wahrnehmung, die bewegende Geschichten und tiefgründige Erfahrungen zu teilen haben. Jontsch legt Wert auf authentische Begegnungen und ehrliche Gespräche, die Emotionen wecken und zum Nachdenken anregen. Parallel dazu bietet der Podcast «Helvetia kommt! » unter der Leitung von Dania Schiftan einen Raum für offene Gespräche über Sexualität, mit dem Ziel, ein erfülltes Sexualleben in Partnerschaft und mit sich selbst zu fördern.

Ein weiterer Podcastteil widmet sich den Herausforderungen des Mutterseins, wie Louisa sie erlebt, und der Suche nach einem gesunden Gleichgewicht zwischen Verantwortung, Selbstfürsorge und den Anforderungen des Familienalltags. Claudine reflektiert in ihrem Beitrag über Körperbild, gesellschaftlichen Druck und Selbstzweifel, insbesondere im Hinblick auf die Erwartungen an Frauen in ihrem Alter. Abschließend wird das Thema Humane Papillomaviren (HPV) auf verständliche und fundierte Weise beleuchtet, um Ängste zu nehmen und Aufklärung zu leisten. Copyright © Luzerner Zeitung.

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