Benfica Lissabon führt gegen Lech Posen mit 2:1 durch Tore von Prestianni und Bengtsson

Benfica Lissabon hat gegen Lech Posen die Führung übernommen. Nach den Treffern von Gianluca Prestianni und Leo Bengtsson steht es 2:1 in der laufenden Partie.

Benfica Lissabon hat im laufenden Fußballspiel gegen Lech Posen die Führung übernommen. Der aktuelle Spielstand beträgt 2:1 für die portugiesische Mannschaft. Dies geschah, nachdem Leo Bengtsson von Lech Posen mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte in die Tormitte unter die Latte traf.

Prestianni und Bengtsson erzielen die Tore

Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon hatte zuvor das 2:0 erreicht. Er schoss mit dem linken Fuß von links aus einem ungünstigen Winkel in die Tormitte. Die Vorlage für dieses Tor stammt von Heorhiy Sudakov. Zuvor hatte Pablo Rodríguez von Lech Posen versucht, aus der Distanz mit dem rechten Fuß zu treffen, doch der Torwart hielt den Ball in der Mitte des Kastens.

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Lech Posen hatte zuvor bereits durch Patrik Wålemark eine Kopfballchance aus der Strafraummitte angeboten. Dieser Schuss wurde jedoch links unten vom Torwart gehalten. Die Vorlage dafür stammte von Pablo Rodríguez. Das Spiel zeigt eine intensive Partie mit vielen Ballverlusten und Blockierungen auf beiden Seiten.

Auswechslungen prägen die zweite Halbzeit

In der laufenden Partie fanden mehrere Tauschaktionen statt, um die taktische Ausrichtung zu ändern. Leo Bengtsson kam für Patrik Wålemark bei Lech Posen ins Spiel. Benfica Lissabon tauschte Tomás Araújo gegen João Palhinha aus. Enzo Barrenechea ersetzte bei Benfica Lissabon Manu Silva. Luis Palma kam bei Lech Posen für Daniel Håkans.

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Die Schiedsrichter sahen bereits mehrere Abseitsstellungen. Andreas Schjelderup von Benfica Lissabon spielte einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sahen Claudio Echeverri im Abseits. Auch bei Lech Posen wurde Joel Pereira als Abseitspieler eingestuft, nachdem er einen Pass nach vorne spielte und Daniel Håkans im Abseits war.

Zahlreiche Fouls unterbrechen den Spielfluss

Der Spielfluss wurde durch zahlreiche Fouls häufig unterbrochen. Manu Silva von Benfica Lissabon wurde für ein Foul verwarnt. Auch Jhon Durán von Benfica Lissabon beging mehrere Fouls, darunter eines in der eigenen Hälfte. Claudio Echeverri von Benfica Lissabon wurde ebenfalls für ein Foul registriert.

Lech Posen bekam mehrere Freistöße zugesprochen. Yannick Agnero erhielt auf dem linken Flügel einen Freistoß. Mateusz Skrzypczak bekam auf dem rechten Flügel einen Freistoß. Antoni Kozubal von Lech Posen erhielt in der eigenen Hälfte einen Freistoß. Die Unparteiischen pflpfen auch Fouls von Daniel Banjaqui von Benfica Lissabon.

Chancenreich durch Souffian El Karouani

Souffian El Karouani von Benfica Lissabon war in vielen Angriffsaktionen beteiligt. Er versuchte mit dem linken Fuß aus der Distanz zu schießen, doch der Schuss wurde hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Die Vorlage dafür stammte von Tomás Araújo. Souffian El Karouani bekam auch in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.

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Andreas Schjelderup von Benfica Lissabon versuchte mit dem linken Fuß rechts im Strafraum zu schießen, doch der Schuss wurde abgeblockt. Die Vorlage stammte von Heorhiy Sudakov. Rafa von Benfica Lissabon versuchte mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte zu schießen, wurde aber abgeblockt. Die Vorlage kam von Souffian El Karouani mit einem langen Ball.

Ecken und Torschüsse bleiben folgenlos

Benfica Lissabson bekam mehrere Ecken zugesprochen. Eine Ecke wurde durch Patrik Wålemark verursacht. Eine weitere Ecke wurde durch Antoni Kozubal von Lech Posen verursacht. Die Ecke von Benfica Lissabon führte zu einer Kopfballchance von Manu Silva aus der Strafraummitte, aber das Leder ging rechts hoch und weit vorbei. Die Vorlage kam von Souffian El Karouani mit einer Flanke nach einer Ecke.

Jhon Durán von Benfica Lissabon versuchte mit dem linken Fuß aus der Distanz zu schießen, doch der Schuss wurde abgeblockt. Auch Jhon Durán versuchte mit dem linken Fuß links im Sechzehner zu schießen, aber die Kugel ging rechts vorbei. Die Vorlage stammte von Andreas Schjelderup. Jhon Durán versuchte mit dem linken Fuß links im Fünfmeterraum zu schießen, aber das Leder ging knapp rechts vorbei. Die Vorlage kam von Claudio Echeverri.

Andreas Schjelderup von Benfica Lissabon bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Antoni Kozubal von Lech Posen versuchte mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum zu schießen, doch die Kugel ging rechts vorbei. Souffian El Karouani von Benfica Lissabon bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Die Partie bleibt hart umkämpft mit vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten.