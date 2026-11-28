Die Braunviehkuh Beluah erreicht als dritte Kuh in der Schweiz eine Exzellenznote von 98. Erfolgreiche Auktionen und Champion-Titel unterstreichen ihren Zuchtwert.

Die siebengesäßige Braunvieh kuh Beluah hat einen historischen Meilenstein in der Schweizer Rinderzucht erreicht. Das Tier aus dem Betrieb von Matthias und Fränzi Süess in Andwil SG wurde kürzlich von Exzellent 96 auf die Höchstnote Exzellent 98 hochgestuft. Damit ist Beluah erst das dritte Braunvieh -Tier in der Schweiz, das diese höchste Bewertung erreicht, nach Starbuck Sarina im Jahr 2000 und Starbuck Donau im Jahr 2006. Diese Einstufung markiert den Gipfel ihrer bisher ununterbrochenen Erfolgswelle in der nationalen Zuchtwertschätzung.

Historischer Titelgewinn an der Swiss Classic

Der Weg zur höchsten Note war durch zahlreiche Champion-Titel gepflastert. Zuvor hatte Beluah den Gesamtsieg an der Swiss Classic 2026 im Schauring in Brunegg AG errungen. Dieser Sieg folgte auf den Champion-Titel an der Europaschau im österreichischen Imst im Jahr 2024. Die Experten der letzten Begutachtung vergaben in den Einzelnoten hervorragende Ergebnisse: 99 Punkte für den Rahmen, 98 für das Becken, 97 für das Fundament, 99 für das Euter und 93 für die Zitzen. Die Summe dieser Bewertungen resultierte in der neuen Gesamtnote von 98.

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Zuchtgeschichte und Genetische Herkunft

Beluah wird von Franz und Pascal Felder aus Marbach LU gezüchtet und ist im Besitz der Süess-Familie. Ihre genetische Linie führt zurück zur bekannten Kuh Tschudenhaus Big Boy Polly, die an der Swiss Classic 2019 zur Vize-Miss gekürt wurde und eine Bewertung von EX-95 erreichte. Der Vater Beluahs ist Besco, ein Natursprungstier aus der Zucht von Beni Schmid aus Schüpfheim LU. Besco hinterließ nur zwei Nachkommen, von denen Beluah die einzig verbleibende am Leben ist, was ihre genetische Einzigartigkeit weiter unterstreicht.

Erfolgreiche Vermarktung der Nachkommen

Die Investition in Beluah hat sich für die Züchterfamilie Süess bereits mehrfach ausgezahlt. Da die Kuh mehrfach gespült wurde, gibt es eine große Zahl an Nachkommen. Aktuell sind sechzehn Nachkommen von Beluah im Brunanet aufgeführt. In den letzten zwölf Monaten wurden vier Kälber bei Auktionen zu fünfstelligen Beträgen verkauft. Am Weihnachtssale von Prorind in Unterthingau in Deutschland wurde die Brice-Tochter Brandy für 18 000 Euro versteigert. Ende März erzielte das Kalb Cyrus Baila-ET am Brown Swiss Masters in Cazis GR beim ersten Masters Sale 15 600 Franken.

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Höchste Preise bei Top-Sales und Online-Auktionen

Die finanzielle Wertschätzung der Genetik von Beluah setzt sich fort. An der Swissgenetics Top Sale 2026 Mitte November wurde die halbjährige Phil Bernadett für 16 500 Franken zum Höchstpreis zugeschlagen. Nur wenige Tage später wurde das fünfwöchige Kalb Danger Bricilla bei der erstmals durchgeführten Online-Auktion Swiss Classic Select für beachtliche 24 500 Franken verkauft. Diese Verkäufe belegen nicht nur den hohen wirtschaftlichen Wert der Kuh, sondern auch die starke Nachfrage nach ihrer spezifischen Genetik auf dem internationalen Markt.

Wirtschaftliche Bedeutung für die Schweizer Zucht

Der Erfolg von Beluah spiegelt die hohe Qualität der Schweizer Braunviehzucht wider. Durch die Kombination aus exzellenten Leistungsnoten und marktwirtschaftlich erfolgreichen Auktionen etabliert sich das Tier als Leitfigur für zukünftige Zuchtprogramme. Die Tatsache, dass nur drei Kühe in der Geschichte diese spezifische Note von 98 erreichen konnten, unterstreicht die Seltenheit und den besonderen Wert dieser genetischen Ressourcen. Die Süess-Familie bestätigt damit ihren Status als führende Akteure in der Branche.