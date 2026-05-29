Belinda Bencic erreicht erstmals French-Open-Viertelfinale

Die Schweizerin Belinda Bencic steht nach einem klaren Sieg über Peyton Stearns erstmals im Achtelfinal der French Open. Im anstehenden Top-Duell trifft sie auf die ukrainische Favoritin Jelina Switolina. Zudem zieht mit Jule Teichmann erstmals seit 2015 wieder eine zweite Schweizerin in die zweite Woche eines Grand-Slam-Turniers ein.

Belinda Bencic ,_currently_ranked_11th_in_the_WTA,_reached_the_French_Open_quarterfinals_for_the_first_time_at_age_29. _In_the_third_round_on_the_Simonno-Mathieu_court,_she_dominated_Peyton_Stearns_(WTA_78)_with_a_convincing_6:3,_6:3_victory_after_just_1_hour_and_21_minutes. _Bencic_started_the_match_with_high_concentration,_breaking_her_opponent_immediately_and_racing_to_a_3:0_lead_early_on. _After_another_break_to_make_it_5:1,_the_29-year-old_experienced_a_brief_moment_of_vulnerability_when_Stearns_reduced_the_deficit_to_3:5,_but_Bencic_remained_composed_and_soon_converted_her_first_set_ball_to_secure_the_opening_set_6:3.

_Top_duel_against_Switolina_awaits. _She_carried_this_momentum_into_the_second_set,_breaking_again_right_away. _Holding_her_own_serve_impressively,_she_conceded_only_three_points_on_her_service_games_throughout_the_set. _After_her_fourth_break_of_the_match,_she_sealed_a_straight-sets_victory_with_a_6:3,_6:3_scoreline.

_In_the_next_round,_Bencic_will_face_Jelina_Switolina_(WTA_7)_on_Sunday,_who_advanced_past_Tamara_Korpatsch_(GER/WTA_95)_with_a_6:2,_6:3_score. _Historically,_Bencic_has_won_only_2_of_their_6_encounters,_with_Switolina_winning_the_last_four_matches. _This_marks_Bencic's_first_appearance_in_the_Roland_Garros_quarterfinals_in_her_eighth_attempt. _Notably,_she_has_already_reached_the_quarterfinals_at_least_three_times_at_the_other_three_Grand_Slam_tournaments.

_In_Paris,_the_10-time_WTA_tournament_champion_has_not_lost_a_single_set_yet_and_has_never_been_forced_into_a_long_set. _Historic_Swiss_achievement. _Joining_Bencic_in_the_quarterfinals_isanother_Swiss_player,_Jule_Teichmann,_who_also_advanced_without_dropping_a_set. _This_marks_the_first_time_since_2015_that_two_Swiss_women_have_reached_the_second_week_of_a_Grand_Slam_tournament. _Back_then,_Timea_Bacsinszky_and_a_18-year-old_Bencic_made_it_to_the_Wimbledon_quadrfinals. _It_has_been_20_years_since_two_Swiss_players_were_among_the_last_16_at_Roland_Garros:_in_2006,_Patty_Schnyder_reached_the_round_of_16,_while_Martina_Hingis_made_it_to_the_quarterfinals. _The_text_includes_repeated_navigational_labels_and_boilerplate_phrases_like





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