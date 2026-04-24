Beliebteste Alpenhütten: Rekordjahr für den SAC – Blüemlisalphütte führt im Sommer

Die Hütten des Schweizer Alpen-Clubs SAC verzeichneten im vergangenen Jahr einen neuen Übernachtungsrekord. Während die Lämmerenhütte im Wallis das ganze Jahr über am beliebtesten war, führt die Blüemlisalphütte im Berner Oberland die Rangliste der Sommerübernachtungen an. Der Klimawandel stellt jedoch eine wachsende Herausforderung für die Hütteninfrastruktur dar.

Eine Hüttenübernachtung ist für viele Wanderer und Bergsteiger ein unverzichtbarer Bestandteil ihrer Touren. Besonders die Hütten in den Schweiz er Alpen, insbesondere im Wallis, erfreuen sich großer Beliebtheit.

Allerdings zeigt eine detaillierte Analyse der Übernachtungszahlen, dass im Sommer eine Hütte im Berner Oberland die Nase vorn hat. Die Weissmieshütte in Saas-Grund, bekannt für den einfachen Zugang zu mehreren 4000ern, zählt zu den am meisten frequentierten Alpenunterkünften. Das vergangene Jahr markierte einen Rekord für den Schweizer Alpen-Club SAC: Mit insgesamt 409.000 Übernachtungen, davon 319.000 im Sommer und 90.000 im Winter, wurde die höchste Zahl seit jeher erreicht.

Die jährlich veröffentlichte Hüttenstatistik des SAC gibt Aufschluss darüber, wohin es Schweizer Wanderer und Bergsteiger am liebsten verschlägt. Demnach konnte die Lämmerenhütte im Kanton Wallis zum vierten Mal in Folge die meisten Gäste begrüßen. 10.053 Personen verbrachten 2025 in dieser Hütte, die auf 2503 Metern über Meer liegt und Platz für 96 Personen bietet. Die gute Erreichbarkeit dank der Gemmibahn von Leukerbad zum Gemmipass macht die Lämmerenhütte auch für Familien attraktiv.

Die Britannia-Hütte (9513 Übernachtungen) und die Monte-Rosa-Hütte (9019 Übernachtungen), beide ebenfalls im Wallis gelegen, belegen die Plätze zwei und drei. Insgesamt befinden sich sechs der zehn meistbesuchten SAC-Hütten im Wallis, was die große Beliebtheit dieses Bergkantons unterstreicht. Auch die Lidernenhütte im Kanton Uri, die Blüemlisalphütte im Kanton Bern sowie die Camona da Maighels und die Kesch-Hütte im Kanton Graubünden verzeichneten im letzten Jahr über 7000 Gäste.

Betrachtet man jedoch ausschließlich die Sommerübernachtungen, ändert sich das Bild: Die Blüemlisalphütte oberhalb des Oeschinensees im Berner Oberland führt mit 7116 Übernachtungen das Ranking an. Es folgen die Weissmieshütte und die Almagellerhütte im Walliser Saastal, beide an den Flanken des Weissmies (4013 m ü. M.), der als einer der leichtesten 4000er der Alpen gilt. Am wenigsten Gäste wurden im letzten Jahr in der unbewarteten Berglihütte im Berner Oberland gezählt – Biwaks ausgenommen.

Dort wurden lediglich 93 Übernachtungen registriert. Dies ist vor allem auf die anspruchsvolle Lage im Jungfraugebiet zurückzuführen. Die Hütte, die auf einem Felssporn auf 3299 Metern über Meer inmitten des Eismeers liegt, erfordert fundierte Alpinkenntnisse für die Erreichung. Unter den Hütten, die während der Wochenenden in den Sommermonaten bewartet werden, verzeichnete die Rottalhütte am wenigsten Übernachtungen: Nur 289 Gäste wurden auf dieser Hütte, die auf 2755 Metern über Meer an der Südflanke der Jungfrau hoch über dem Lauterbrunnental liegt, gezählt.

Der Aufstieg ist ausschließlich über einen anspruchsvollen Alpinwanderweg (weiss-blau-weiss) mit Fixseilen und Leitern möglich und erfordert eine ausgezeichnete körperliche Verfassung, angemessene Ausrüstung und Trittsicherheit. Trotz der erfreulichen Entwicklung bei den Übernachtungszahlen stehen die SAC-Hütten vor erheblichen Herausforderungen. Der SAC betonte bereits im November 2024 auf der Studiefest, dass der tauende Permafrost, extreme Wetterbedingungen und eine zunehmend schwierige Wasserversorgung Anpassungen im Hüttenbau erforderlich machen.

Der SAC-Zentralverband rechnet bis 2040 mit jährlichen Ausgaben von 20 bis 25 Millionen Franken für Hüttenbauprojekte, wobei rund ein Drittel dieser Kosten auf Anpassungen infolge des Klimawandels zurückzuführen ist. Die Sicherung der Infrastruktur und die Anpassung an die veränderten Umweltbedingungen sind somit zentrale Aufgaben für die Zukunft der SAC-Hütten





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