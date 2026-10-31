Belgischer Militärtransporter A400M landet am Flughafen Zürich

Am Samstag landete ein belgischer Militärtransporter Airbus A400M in Zürich. Die Schweizer Armee plant weitere Flüge ab Dübendorf für eine Übung.

Am Samstag um 11.30 Uhr ist ein Militärtransporter der belgischen Luftstreitkräfte am Flughafen Zürich gelandet. Es handelt sich um einen Airbus A400M. Der Einsatz dieses Flugzeugtyps war von der Schweizer Armee für kommende Woche ab Dübendorf angekündigt worden. Dort soll ein solches Flugzeug landen und starten.

Transporte für Schweizer Armee-Übung

Die Schweizer Armee hat für Dübendorf Transporte von Fahrzeugen und Material für eine Übung angekündigt. Angehörige der Schweizer Armee sind an dieser Übung ebenfalls beteiligt. Nähere Details wurden nicht genannt. Das am Samstag in Zürich gelandete Flugzeug der belgischen Luftstreitkräfte, offiziell Luftkomponente genannt, wurde im Januar 2022 fabrikneu von Belgien übernommen.

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Die Schweiz schickt jährlich Teilnehmende an verschiedene internationale Übungen. Im November stehen mehrere an. Dazu gehört die NATO-Übung Steadfast Dagger in Norwegen. Laut dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS ist das Ziel der Stabsübung ohne Artikel-5-Szenario die Vorbereitung und Durchführung von multinationalen, operativen Einsätzen zur Stabilisierung und Sicherheit, besonders auch in komplexen Multi-Domain-Operationen. Vorgesehen sind bis zu fünf Schweizer Teilnehmende.

Cyber-Übungen mit Schweizer Beteiligung

Eine weitere Übung dient der operativ-technischen Ausbildung kleiner multinationaler Cyber-Teams in realitätsnahen Angriffs- und Verteidigungsszenarien. Auch hier sollen bis zu fünf Schweizer teilnehmen. Grösser ist die Übung Cyber Coalition, ebenfalls in Estland, mit bis zu 15 Teilnehmenden aus der Schweiz vor Ort und bis zu 50 weiteren in der Schweiz. Laut VBS handelt es sich um eine Cyber-Defence-Übung mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen der NATO, ihren Mitgliedern und Partnerstaaten zu verbessern. Im Vordergrund stehen technische und operative Verfahren sowie der Entscheidungsfindungsprozess.

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Belgischer A400M in Zürich

Der Airbus A400M der belgischen Luftstreitkräfte landete am Samstagmorgen in Zürich. Das Flugzeug war im Januar 2022 fabrikneu übernommen worden. Die Schweizer Armee hatte den Einsatz dieses Flugzeugtyps für kommende Woche ab Dübendorf angekündigt. Dort sollen Transporte von Fahrzeugen und Material für eine Übung stattfinden, an der auch Angehörige der Schweizer Armee beteiligt sind.

Die Schweiz beteiligt sich regelmässig an internationalen Übungen. Im November sind mehrere angesetzt, darunter Steadfast Dagger in Norwegen und Cyber Coalition in Estland. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt: Bis zu fünf Schweizer nehmen an Steadfast Dagger teil, bis zu fünf an der Cyber-Übung für kleine Teams, und bis zu 15 vor Ort sowie bis zu 50 in der Schweiz an Cyber Coalition. Das VBS betont die Bedeutung der Zusammenarbeit in multinationalen Einsätzen und der Cyber-Verteidigung.

Der Militärtransporter in Zürich ist Teil der Vorbereitungen für die Übung in Dübendorf. Weitere Details zu den Transporten und der Übung wurden nicht genannt. Die belgische Luftkomponente stellte das Flugzeug, das seit Januar 2022 im Dienst ist. Die Schweizer Armee plant, den A400M kommende Woche in Dübendorf einzusetzen.