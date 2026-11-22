Belgien: Flugverkehr und ÖPNV wegen Streiks fast vollständig zum Erliegen gekommen. Gewerkschaften protestieren gegen Sparpolitik von Premier Bart De Wever.

Der gesamte Flugverkehr in Belgien kommt am kommenden Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Grund dafür ist ein landweiter Streik tag, der nicht nur den Luftraum, sondern auch den öffentlichen Nahverkehr sowie weitere Sektoren wie Schulen und die Müllabfuhr betreffen wird. Die belgische Flugsicherung Skeyes hat bestätigt, dass sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten kann. Lediglich Notfalldienste und sicherheitsrelevante Flüge werden aufrechterhalten. Reisende sollten ihren Status direkt bei den Fluggesellschaften überprüfen.

Streik der Fluglotsen lähmt nationalen Luftraum

Die Fluglotsen beteiligen sich an den Arbeitsniederlegungen, was die Betriebssicherheit im regulären Flugbetrieb unmöglich macht. Skeyes teilte mit, dass die Streikbeteiligung für das Unternehmen überraschend kam, da keine Hinweise auf eine Beteiligung der Lotsen vorlagen. Erst am Samstagmorgen ging eine erste Absichtserklärung ein. Der Ausfall einer kleinen Anzahl von Fluglotsen hat gravierende Folgen, da spezielle Qualifikationen einen kurzfristigen Austausch unmöglich machen. Die Flugsicherung forderte daher klare gesetzliche Regelungen für einen Mindestbetrieb und verpflichtende Vorankündigungen.

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Protest gegen Sparpolitik von Bart De Wever

Die Gewerkschaften nutzen den Streiktag, um gegen die Spar- und Reformpolitik der Föderalregierung zu protestieren. Die Regierung unter Premierminister Bart De Wever wird beschuldigt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner sowie sozial Schwächere übermässig zu belasten. Im Rahmen des Protests ist eine Grossdemonstration in Brüssel geplant. Der landweite Ausfall des Flugverkehrs und des Nahverkehrs stellt einen erheblichen Druck dar, um die Forderungen der Gewerkschaften Gehör zu verschaffen.

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Wirtschaftliche Folgen und Kritik der Industrie

Fluggesellschaften und Flughäfen kritisieren scharf die kurzfristige Ankündigung der Unterbrechung. Dies führe zu grossen wirtschaftlichen Verlusten in den betroffenen Branchen und belastet Reisende erheblich. Die Flugsicherung Skeyes betonte, dass der Protesttag zwar lange bekannt war, die spezifische Beteiligung der Fluglotsen jedoch nicht kommuniziert wurde. Die Unfähigkeit, Ersatzpersonal zu finden, unterstreicht die Komplexität des Problems und die Dringlichkeit von klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen für zukünftige Streiks.