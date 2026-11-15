Belgien eliminiert Italien in der Nations League nach dramatischem Comeback

Belgien kehrt im Nations-League-Gruppenlauf von 0:1 auf 1:1 und 2:1 zurück. Italien verpasst die K.-O.-Phase und rutscht auf Platz drei, während Belgien weiter ist.

Die belgische Nationalmannschaft hat einen dramatischen Wendepunkt in der Nations League erlebt und sich im entscheidenden Gruppenspiel von einem Rückstand erholt, um die italienische Mannschaft zu besiegen. Nach dem 0:1-Auftakttor der Italiener erzielte Maxim De Cuyper in der 15. Minute den Ausgleich, ehe Jérémy Doku in der 26. Minute die Führung herstellte. Dieser Sieg bedeutet das vorzeitige Aus für Italien, das nun auf dem dritten Rang der Gruppe verbleibt und die K.-O.-Phase verpasst.

Auslöser und Ablauf der belgischen Comeback-Tore

Der Ausgleichstreffer durch Maxim De Cuyper resultierte aus einer unglücklichen Verkettung von Fehler bei der italienischen Defensive. Kevin de Bruyne versuchte zunächst aus der Distanz zu schießen, verfehlte den Ball jedoch knapp. Der Ball landete bei Castagne, der ihn an De Ketelaere weiterspielte. Auch der Versuch von De Ketelaere endete mit einem Kontaktfehler, doch dieser Fehlpass diente als ideale Vorlage für De Cuyper, der die Situation nutzte, um den 1:1-Ausgleich zu erzielen.

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Nach diesem emotionalen Aufholprozess dominierte Belgien das Spielgeschehen nachhaltig. Jérémy Doku sorgte auf der linken Flügelposition für zusätzliche Probleme im italienischen Abwehrverbund. Der Spieler von Manchester City bereitete nicht nur den zweiten Treffer vor, sondern brachte den italienischen Verteidigern durch sein Dribbling kontinuierlich Schwierigkeiten bei. Seine Beteiligung an den Offensivaktionen war entscheidend für die belgische Überlegenheit in der ersten Halbzeit.

Obwohl die Italiener nach dem 1:1 durch die belgische Pressingstruktur unter enormen Druck gerieten, gelang ihnen kein adäquates Gegengericht. Die Azzurri hatten massive Schwierigkeiten, sich aus dem belgischen Druck zu befreien, was dazu führte, dass sie den Großteil der Partie passiv agierten. Die belgische Offensive hätte vor der Pause durchaus noch weitere Tore erzielen können, scheiterte aber teilweise an den Reflexen von Torwart Gianluigi Donnarumma oder an eigenen Umsetzungsfehlern.

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Gruppensituation und direkte Auswirkungen auf die Playoff-Plätze

Durch diesen Sieg sichert sich Belgien den zweiten Platz in der Gruppe und bleibt im Rennen um die direkte Qualifikation für die Viertelfinals. Die italienische Niederlage bedeutet hingegen das Ende der Traumreise für die Azzurri, die zuvor als Tabellenerster noch in einer stark positionierten Lage waren. Sie rutschen nun auf den dritten Platz ab und können nur noch in den Playoff-Runden um den Einzug ins Achtelfinal hoffen.

In der anderen wichtigen Partie der Gruppe setzte sich Frankreich durch einen Sieg gegen die Türkei durch und sicherte sich den Gruppensieg. Die Türkei schied als punktlose Mannschaft aus der Konkurrenz aus. Parallel dazu gewann England im letzten Gruppenspiel gegen den Weltmeister Spanien mit einem klaren Sieg und zog als Gruppensieger in die nächste Runde ein. Spanien belegte am Ende den zweiten Platz, während Kroatien Dritter und Tschechien Letzter wurde.

Weiterer Spielplan und Auslosung der K.-O.-Runde

Die offizielle Auslosung für die K.-O.-Phase sowie die Playoffs der Nations League ist für kommenden Freitag in Nyon angesetzt. Dort wird geklärt, welche Mannschaften direkt in die Viertelfinals einziehen und welche über die Playoffs eine zweite Chance erhalten. Die Viertelfinals selbst sind für den März 2027 terminiert, wo dann die finalen Teams um den Titel kämpfen werden.

Für die belgische Nationalelf, auch Furja Roja genannt, stellt dieser Sieg eine wichtige Korrektur dar. Der Sieg gegen Italien war die erste Niederlage in Folge für die italienische Mannschaft nach einer Serie von 43 ungeschlagenen Spielen. Mit dem aktuellen Erfolg hält Belgien die sportliche Momentum und die Moral im Team hoch, während Italien nun mit der Enttäuschung umgehen muss, die selbst favorisierte Rolle nicht gehalten zu haben.