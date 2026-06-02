Belgien besiegt Kroatien 2:0 in WM-Vorbereitung - Lukaku und Doku triumphs

Die belgische Nationalmannschaft gewinnt 2:0 gegen Kroatien in einem Testspiel vor der Weltmeisterschaft. Tore von Tielemans und Lukaku sowie eine starke Leistung von Jérémy Doku sicherten den Sieg.

In einem packenden Spiel der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft setzte sich die belgische Nationalmannschaft mit 2:0 gegen Kroatien durch. Das Spiel entscheidend prägte Jérémy Doku , der über die linke Seite immer wieder gefährlich war.

In der 38. Minute nutzte Youri Tielemans eine unübersichtliche Situation im kroatischen Strafraum, nachdem Dokus Hereingabe durch mehrere Spieler sprang, und traf zum 1:0. Das zweite Tor fiel in der Nachspielzeit, als der eingewechselte Romelu Lukaku sich von seinen Gegenspielern löste und sicher verwertete. Kroatien bemühte sich, insbesondere in der zweiten Halbzeit, fand aber keine zündenden Ideen gegen die gut organisierte belgische Abwehr.

Der 40-jährige Luka Modric im zentralen Mittelfeld blieb weitgehend unauffällig, während Kevin De Bruyne bei Belgien das Spiel lenkte und seine Klasse immer wieder aufblitzen ließ. Beide Mannschaften verzeichneten im zweiten Durchgang je einen gefährlichen Kopfball an die Latte. Mit diesem Sieg geht Belgien mit Selbstvertrauen in das WM-Auftaktspiel gegen Ägypten, das zwei Tage vor Kroatiens erstem Gruppenspiel gegen England stattfindet. Parallel dazu waren mit Marokko und Ghana zwei weitere WM-Teilnehmer im Einsatz.

Marokko feierte einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Madagaskar, während Ghana in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich gegen Wales hinnehmen musste





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