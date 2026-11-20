Eine Frau wirft einem Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich Belästigung vor. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt die Untersuchung des Vorfalls und klärt die Identität des Betroffenen.

Eine Frau, die sich in Videos unter dem Namen Bellydah outet, macht den Vorwurf, am Flughafen Zürich belästigt worden zu sein. Der Ausgangspunkt des Konflikts war ein Aufenthalt im Raucherraum des Terminals kurz vor einem Flug nach Deutschland. Dort soll sich ein Mann in Uniform zu ihr gesetzt und eine unerwünschte Konversation initiiert haben, die von der Betroffenen als grenzüberschreitend empfunden wurde. Die Szene wurde dokumentiert und in sozialen Medien geteilt, wodurch der Vorfall öffentliche Aufmerksamkeit erlangte. Die Kantonspolizei Zürich hat bestätigt, dass gegen den beteiligten Mitarbeiter ermittelt wird, um den genauen Hergang aufzuklären.

Klärung der Identität des Beschuldigten

Ein zentrales Element der Auseinandersetzung betrifft die tatsächliche Position des Mannes. Bellydah ging in ihren Schilderungen ursprünglich davon aus, dass es sich bei dem Uniformierten um einen aktiven Polizisten der Kantonspolizei Zürich handelt. Diese Annahme verstärkte bei ihr das Gefühl der Hilflosigkeit, da sie der Polizei eine hohe Sicherheitsgarantie zubilligt. Die Behörde dementiert dies jedoch ausdrücklich. Ein offizieller Hinweis stellt klar, dass der Betreffende kein Polizeibeamter im engeren Sinne ist, sondern als ziviler Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich angestellt ist. Diese Unterscheidung ist juristisch und dienstrechtlich relevant, bleibt aber für die Wahrnehmung der Betroffenen kaum relevant.

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Detaillierte Abläufe im Raucherraum

Die Vorgeschichte beginnt damit, dass Bellydah den Raucherraum betrat, um kurz vor ihrem Abflug eine Zigarette zu rauchen. Der Mann in Uniform setzte sich direkt neben sie und versuchte, ins Gespräch zu kommen. Laut ihrer Aussage zeigte sie kein Interesse, antwortete aber höflich, weil sie annahm, es handele sich um eine Autoritätsperson. Die Situation eskalierte, als weitere uniformierte Männer den Raum betraten. Der Mann in Frage sagte daraufhin zu seinen Kollegen, der Platz sei bereits reserviert, was von den anderen mit Gelächter quittiert wurde. Beim Verlassen des Raums warf er Bellydah einen Luftkuss zu. Dies markierte den Ende der direkten Interaktion vor Ort, führte jedoch nicht zur Beendigung des Kontakts.

Digitale Nachstellung und Instagram-Nachricht

Der Vorfall beschränkte sich nicht auf den physischen Raum im Terminal. Später kontaktierte der Mann Bellydah über die soziale Plattform Instagram. In ihren Videos zeigt sie einen Screenshot dieser Nachricht, der ihr Verhalten und ihre Reaktionen hinterfragt. Die Nachricht lautet demnach: Schöne. Live bist du noch besser. Dankeschön. Du bist sehr nett und noch einmal danke fürs Feuerzeug. Ich war das in der Smoking Lounge, gefolgt von einem Kuss-Emoji. Bellydah beschreibt sich als unsicher und belästigt durch diese digitale Nachstellung. Sie empfindet das Verhalten als unverhältnismäßig und fragwürdig, insbesondere weil es von jemandem ausging, der für die Sicherheit am Flughafen zuständig zu sein scheint.

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Reaktion der Sicherheitsbehörden am Standort

Die Kantonspolizei Zürich hat auf Anfrage von 20 Minuten Stellung bezogen und die Eröffnung von Abklärungen bestätigt. Es wird geprüft, was sich im Raucherraum sowie anschließend digital ereignet hat. Das Ziel der Ermittlungen ist es festzustellen, ob dienstrechtliche oder personalrechtliche Massnahmen eingeleitet werden müssen. Im Leitbild der Kantonspolizei heisst es, dass Mitarbeitende korrekt, respektvoll, hilfsbereit, kooperativ und loyal zu handeln haben. Zudem wird betont, dass alle Mitarbeitenden wertschätzend agieren und sich ethisch korrekt verhalten. Der Vorfall wirft Fragen auf, ob diese Grundsätze von zivilen Angestellten in Uniform gleichermaßen eingehalten werden wie von den regulären Beamten.

Öffentliche Debatte und soziale Medien

Nach der Veröffentlichung der Videos reagierte Bellydah auf Kritik in den sozialen Medien. In einem zweiten TikTok-Video setzte sie sich mit Kommentaren auseinander, die ihre Schilderung infrage stellten oder das Verhalten des Mannes verharmlosten. Einige Nutzer erklärten die Annäherung als misslungenen Flirt oder Kompliment. Bellydah lehnt diese Interpretation ab und betont, dass sie sich hilflos und belästigt fühlte. Sie wundert sich darüber, dass Frauen ihre Darstellung anzweifeln, und stellt die rhetorische Frage, warum Frauen diesen Erfahrungen häufig nicht geglaubt wird. Die Debatte zeigt, wie schnell solche Vorfälle in der digitalen Sphäre polarisieren und wie unterschiedlich Grenzüberschreitungen wahrgenommen werden.