Beirut im Krieg: Eine 28-Jährige berichtet von Angst, Hilflosigkeit und dem Wunsch nach Frieden

Roudayna, eine 28-jährige Marketingfachfrau in Beirut, beschreibt die verheerenden Auswirkungen der jüngsten Eskalation der Gewalt im Libanon. Sie spricht über die ständige Angst, die Anpassung an den Krieg, den Verlust von Sicherheit und ihre Sehnsucht nach einem dauerhaften Frieden.

Roudayna, 28, sitzt auf ihrem Balkon in Beirut und telefoniert mit einer Freundin, die gerade mit dem Auto durch die Stadt fährt. Sie sprechen über die Waffenruhe , die am frühen Morgen verkündet wurde, und über die Hoffnung, dass sich vielleicht etwas ändern könnte. Dann hört Roudayna den ersten Einschlag, es ist 14.20 Uhr. Sie sagt ins Telefon: Sie haben bombardiert. Die Freundin hört nichts, nur das gleichmäßige Geräusch der Fahrt. Kurz darauf folgt die nächste Explosion, dann noch eine.

Innerhalb weniger Sekunden verdichten sich die Einschläge zu einem einzigen, schweren Dröhnen. Roudayna fragt: Wie kannst du das nicht hören? Dann sieht auch die Freundin den Rauch, diesen weißen Nebel, der sich über die Stadt legt. Zwei Minuten später klingelt Roudaynas Telefon ohne Unterbrechung. Familie und Freunde rufen an, alle stellen dieselbe Frage: Geht es dir gut? Ich habe vier Stunden überprüft, ob alle in Sicherheit sind. Wenige Stunden zuvor habe sich alles noch anders angefühlt. Die Nachricht von einer Waffenruhe zwischen den USA und Iran hatte sich schnell verbreitet – genauso wie die weltweite Erleichterung. Auch unter Roudaynas Freunden und Freundinnen hat sich zwischen all der Skepsis auch leise Hoffnung breitgemacht. Vielleicht wird sich die Lage beruhigen, vielleicht wird auch der Libanon davon profitieren, sagt sie gegenüber 20 Minuten. Doch dann wird der Libanon von den heftigsten israelischen Angriffen seit Beginn des Krieges erschüttert. Roudayna tut in diesen Momenten das, was laut ihr alle Menschen im Libanon tun. Sie öffnet Nachrichtenportale, sucht nach Karten, versucht herauszufinden, wo genau die Einschläge erfolgt sind. Du willst sofort wissen, wen du dort kennst, sagt sie. Dann beginnt das Telefonieren, das Schreiben, das Nachfragen. Ich habe vier oder fünf Stunden damit verbracht, zu überprüfen, ob alle in Sicherheit sind. Viele ihrer Freunde und Freundinnen waren ganz in der Nähe der Einschläge, sie alle haben überlebt. Ich gerate nicht mehr in Panik, ich habe mich leider an das Geräusch von Bomben gewöhnt, erzählt die 28-Jährige. Es ist schon ihr zweiter Krieg. Letztes Jahr sei sie noch näher an den Angriffen gewesen. Mein Gehirn und mein ganzes System haben sich irgendwie an die Situation angepasst. Was bleibt, sagt sie, seien vor allem Hilflosigkeit, Wut und ein schwer erklärbares Gefühl von Schuld. Ich esse, ich arbeite, ich lebe weiter – und gleichzeitig sterben nur wenige Minuten entfernt Menschen. Sie wache morgens auf und versuche, den Tag irgendwie weiterzuführen – trotz allem, was passiert. Man muss einfach weitermachen, leben, arbeiten, irgendwie überleben und mit all den Traumata umgehen, die man in sich trägt. Denn libanesisch zu sein, so beschreibt sie es, bedeute auch, mit Krieg aufzuwachsen. Du hörst davon, seit du ein Kind bist. Die Erfahrungen, die Angst, die Verluste – all das werde weitergegeben, von Generation zu Generation. Kaum hast du etwas verarbeitet, kommt das Nächste. Ein neuer Konflikt, eine neue Eskalation. Man heilt nie wirklich.\Roudayna, die vollständig remote im Marketingbereich arbeitet, hätte ins Ausland gehen können, mehr als einmal. Der Rest ihrer Familie lebt nicht in der Hauptstadt, viele leben nicht einmal mehr im Libanon. Aber für mich gehört Beirut zu den schönsten Orten überhaupt. Was sie sich wünscht, klingt einfach: dass es aufhört. Sie hofft auf eine echte, langfristige Lösung – ein Abkommen, das wirklich hält. Dass es diesmal mehr ist als eine kurze Pause. Ich wünsche ich mir vor allem, dass sich Israel vollständig zurückzieht, sonst wird es nie Frieden geben. Gleichzeitig will ich aber auch, dass die Hisbollah entwaffnet wird und nur das libanesische Militär die Kontrolle hat – aber dafür braucht es eine starke Armee, die das Land schützen kann. Doch diese Hoffnung fühlt sich im Moment beinahe unerreichbar an. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühle ich mich nicht mehr sicher, sagt Roudayna. Früher habe es Orte gegeben, an denen sie sich geschützt gefühlt habe. Dieses Gefühl sei verschwunden. Jetzt kannst du draußen sein, durch die Straßen gehen – und plötzlich schlägt eine Bombe ein, ohne Vorwarnung. Sie macht eine kurze Pause. Dann sagt sie leise: Zum ersten Mal habe ich wirklich Angst, dass ich jederzeit sterben könnte.\Die Eskalation der Gewalt in Beirut und der Libanon-Krise haben tiefe emotionale Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die ständige Angst vor Angriffen, der Verlust von Sicherheit und das Gefühl der Hilflosigkeit prägen den Alltag. Roudaynas Geschichte ist ein erschütterndes Beispiel für die psychische Belastung, die Krieg und Konflikte verursachen. Sie beschreibt eindrücklich die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Geistes, aber auch die unheilbaren Wunden, die durch traumatische Erlebnisse entstehen. Ihre Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit ist verständlich und spiegelt die Hoffnungen vieler Libanesen wider. Die Kombination aus persönlicher Erfahrung und allgemeiner politischer Analyse macht ihren Bericht zu einem wichtigen Zeugnis der aktuellen Lage. Die Schilderung der sozialen Vernetzung, der gegenseitigen Fürsorge und des Zusammenhalts in Krisenzeiten zeigt auch die Stärke der libanesischen Gesellschaft angesichts der anhaltenden Herausforderungen





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