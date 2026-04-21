Beinahe-Kollision in Nashville: TCAS verhindert Katastrophe bei Southwest Airlines

Zwei Boeing 737 von Southwest Airlines kamen sich in Nashville gefährlich nahe. Nur durch das Kollisionswarnsystem TCAS konnte ein Zusammenstoß in letzter Sekunde verhindert werden.

Schon wieder kam es am Himmel über den USA zu einer erschreckenden Beinahe-Kollision , die nur durch das beherzte Eingreifen der technischen Sicherheitssysteme und die schnelle Reaktion der Besatzung glimpflich ausging. Im Zentrum des Vorfalls standen zwei Maschinen des Typs Boeing 737 der Fluggesellschaft Southwest Airlines am Flughafen Nashville . Am vergangenen Samstag näherten sich die beiden Flugzeuge bis auf eine kritische Distanz von gerade einmal 150 Metern an.

Während eine Maschine, eine Boeing 737 Max 8 auf dem Flug WN507 aus Myrtle Beach, aufgrund von böigen Windverhältnissen ein notwendiges Durchstartmanöver einleitete und auf etwa 610 Meter Höhe stieg, startete zeitgleich eine Boeing 737-700 auf dem Flug WN1152 in Richtung Knoxville von einer benachbarten Startbahn. Die Flugbahnen kreuzten sich in einer Weise, die das Kollisionsrisiko massiv erhöhte. Das entscheidende Element zur Vermeidung eines katastrophalen Zusammenstoßes war das integrierte Kollisionswarnsystem TCAS. Dieses System fungiert als letzte Verteidigungslinie innerhalb des Cockpits und agiert völlig autonom von den Anweisungen der Flugsicherung am Boden. Sobald TCAS eine potenzielle Gefahr erkennt, erhalten die Pilotinnen und Piloten akustische Warnsignale sowie präzise Ausweichmanöver, die unmittelbar ausgeführt werden müssen. Dank dieser Technologie konnten die beiden Jets ihre Flugwege rechtzeitig korrigieren und eine sichere Distanz zueinander wiederherstellen. Beide Maschinen setzten ihre Flüge nach dem Vorfall fort, wobei die aus Myrtle Beach kommende Boeing 737 im zweiten Anlauf sicher in Nashville landete und das Flugzeug nach Knoxville sein Ziel ohne weitere Probleme erreichte. Es gab glücklicherweise keine Verletzten, da die Passagiere aufgrund der Flugphasen vorschriftsmäßig angeschnallt waren. Der Vorfall hat eine Debatte über die Sicherheit und die Arbeitsbelastung der Flugsicherung in den USA neu entfacht. Southwest Airlines hat den Zwischenfall offiziell bestätigt und lobt das professionelle Verhalten der Cockpit-Crews, während eine detaillierte Untersuchung gemeinsam mit den zuständigen Luftfahrtbehörden eingeleitet wurde. Insbesondere steht die Rolle der Flugsicherung im Fokus, da diese offenbar Anweisungen erteilte, die beide Flugzeuge in eine gefährliche Konstellation brachten. Die US-Luftfahrtbranche leidet seit geraumer Zeit unter chronischem Personalmangel und einer Überlastung der Kapazitäten, was in der Vergangenheit bereits zu mehreren gefährlichen Beinahe-Kollisionen geführt hat. Experten mahnen an, dass die zunehmende Verkehrsdichte in Kombination mit den strukturellen Problemen bei der Bodenkontrolle ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt, das nun verstärkt in den Fokus der Regulierungsbehörden rücken muss, um tragische Unfälle in der Zukunft proaktiv zu verhindern





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Southwest Airlines Flugsicherheit TCAS Nashville Beinahe-Kollision

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