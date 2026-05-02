Beinahe-Kollision am Flughafen São Paulo-Congonhas: Jets kamen sich auf Piste bis auf 22 Meter nahe

Eine Boeing 737 und eine Embraer E2 der Airlines Gol und Azul näherten sich am Flughafen São Paulo-Congonhas gefährlich an, was zur Auslösung des Kollisionswarnsystems führte. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Am Flughafen São Paulo -Congonhas kam es zu einer äußerst kritischen Situation, als eine landende Boeing 737 und eine startende Embraer E2 sich gefährlich nahe näherten.

Die Flugzeuge der Airlines Gol und Azul befanden sich auf derselben Piste und kamen sich bis auf geschätzte 22 Meter an, was zur Auslösung des Kollisionswarnsystems (TCAS) führte. Ein solches Eingreifen des TCAS signalisiert eine extrem knappe Situation und potenziellen Zusammenstoß. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 30. April, auf dem belebten Flughafen São Paulo-Congonhas in Brasilien.

Ursprünglich schien die Ausgangslage unproblematisch: Eine Embraer E195-E2 von Azul mit dem Flug AD6408 in Richtung Belo Horizonte-Confins sollte von Piste 17R starten, während gleichzeitig eine Boeing 737-800 von Gol, kommend von Salvador, den Landeanflug auf dieselbe Piste einleitete. Solche gleichzeitigen Operationen sind an Flughäfen üblich, jedoch kam es in diesem Fall zu einer unerwarteten Verzögerung.

Die Boeing 737 mit dem Kennzeichen PS-ADE wartete auf ihre Landefreigabe, während die Embraer E2 mit der Registrierung PR-GXN gleichzeitig die Startfreigabe erhielt und bereits mit dem Beschleunigen begann. Die Flugsicherung erkannte die potenzielle Gefahr und intervenierte umgehend. Der Fluglotse forderte die Azul-Crew auf, den Start abzubrechen und gleichzeitig die Gol-Besatzung zum Durchstarten auf. Die Gol-Besatzung bestätigte die Anweisung und leitete das Manöver ein, während das Azul-Cockpit zunächst keine Reaktion zeigte und den Startlauf fortsetzte.

Die Situation eskalierte rapide, da sich die beiden Flugzeuge immer weiter näherten. Die Gol-Crew meldete einen TCAS-Alarm, was eine unmittelbare Kollisionsgefahr signalisierte. Um Abstand zu gewinnen, wies der Lotse die Boeing 737 an, nach rechts auszuweichen. Nur wenige Sekunden später war die akute Gefahr gebannt.

Unbestätigten Medienberichten zufolge befanden sich die beiden Flugzeuge zu einem bestimmten Zeitpunkt nur noch 22 Meter voneinander entfernt. Der Gol-Flug G31629 setzte anschließend einen zweiten Anflug ein und landete schließlich sicher in Congonhas. Der Azul-Flug setzte seine Reise nach Belo Horizonte ohne weitere Zwischenfälle fort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ein Video des Vorfalls zeigt deutlich, wie brenzlig die Situation tatsächlich war. Die genauen Ursachen für die kritische Annäherung werden nun von den zuständigen Behörden untersucht. Die brasilianische Behörde Cenipa hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Vorfalls zu klären und zukünftige ähnliche Ereignisse zu verhindern. Der Fluglotse gab an, dass das vorausgehende Flugzeug länger als erwartet für den Start benötigt habe und zeitweise nicht mehr auf Funkanweisungen reagierte.

Dieser Aspekt wird im Rahmen der Untersuchung ebenfalls berücksichtigt. Die Sicherheit im Luftverkehr hat oberste Priorität, und solche Vorfälle werden sehr ernst genommen, um die höchsten Standards zu gewährleisten. Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung einer präzisen Kommunikation zwischen Flugsicherung und Flugbesatzungen sowie die Wirksamkeit von Kollisionsvermeidungssystemen wie TCAS. Die schnelle Reaktion der Flugsicherung und die Kooperation der Piloten trugen maßgeblich dazu bei, eine Katastrophe zu verhindern.

Die Untersuchung durch Cenipa wird dazu beitragen, mögliche Schwachstellen im System zu identifizieren und Verbesserungen vorzunehmen, um die Sicherheit des Luftraums weiter zu erhöhen. Neben diesem Vorfall wurden auch andere Ereignisse in der Luftfahrtwelt thematisiert. So wurde auf der Aero Friedrichshafen die Allgemeine Luftfahrt in den Fokus gerückt, wobei die kleine deutsche Airline Alpen Air mit einem beeindruckenden Flug demonstrierte, wie sich das Gefühl des Fliegens wirklich anfühlt.

Ein weiterer Bericht beleuchtete die Wiedereröffnung des britischen Flughafens Doncaster/Sheffield nach vier Jahren des Dornröschenschlafs, wobei die erste Landung von einem Oldtimer-Flugzeug durchgeführt wurde. Diese verschiedenen Aspekte zeigen die Vielfalt und Dynamik der Luftfahrtindustrie. Der Vorfall in São Paulo-Congonhas dient als Mahnung, dass selbst in einem hochmodernen und regulierten System unerwartete Situationen auftreten können, die schnelles Handeln und eine konsequente Sicherheitskultur erfordern.

Die Ergebnisse der Cenipa-Untersuchung werden mit Spannung erwartet, um die Lehren aus diesem Vorfall zu ziehen und die Sicherheit im Luftverkehr weiter zu verbessern





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