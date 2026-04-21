Beinahe-Kollision am Flughafen Bogotá: Lufthansa-Dreamliner muss wegen Qatar Airways Frachter durchstarten

Ein schwerer Fehler der Flugverkehrskontrolle am Flughafen Bogotá führte beinahe zu einer Katastrophe, als eine Lufthansa Boeing 787 und eine Qatar Airways Boeing 777 gleichzeitig für dieselbe Piste freigegeben wurden.

Ein dramatischer Vorfall am internationalen Flughafen El Dorado in Bogotá hat für großes Aufsehen in der Luftfahrt branche gesorgt. Am vergangenen Sonntag, dem 19. April, entgingen zwei Großraumflugzeuge nur knapp einer gefährlichen Begegnung, als eine Boeing 787-9 Dreamliner der Lufthansa ihren Landeanflug auf die Piste 32 L in letzter Sekunde abbrechen musste. Die Maschine mit dem Kennzeichen D-ABPS befand sich auf dem planmäßigen Flug LH542 von Frankfurt nach Kolumbien.

Nachdem der Dreamliner nach einem elfstündigen Flug über die Savanne von Bogotá in den Landeanflug eingeleitet hatte, befand sich laut Flugdaten und Medienberichten zeitgleich eine Boeing 777 F der Frachtsparte von Qatar Airways auf dem gleichen Kurs. Diese Maschine war unter der Flugnummer QR8174 von São Paulo kommend ebenfalls auf dem Weg zur Landebahn 32 L. Während die Frachtmaschine von Qatar Airways ihre Landung planmäßig durchführen konnte, reagierten die Piloten der Lufthansa-Maschine geistesgegenwärtig auf den potenziell gefährlichen Konflikt auf der Piste. Die Entscheidung zum Durchstarten erwies sich als absolut notwendig, um eine mögliche Kollision auf der Landebahn zu verhindern. Passagiere an Bord des Lufthansa-Fluges beschrieben die Situation als abrupt und beängstigend; der Pilot informierte die Fluggäste unmittelbar nach dem Manöver über die Störung durch ein anderes Flugzeug im unmittelbaren Landebereich. Nach dem Einleiten der Warteschleife über der kolumbianischen Hauptstadt konnte der Dreamliner rund 15 Minuten später sicher und ohne weitere Zwischenfälle aufsetzen. Die kolumbianische Zivilluftfahrtbehörde bestätigte inzwischen, dass beide Flugzeuge zeitgleich eine Landeerlaubnis für dieselbe Piste erhalten hatten, was auf einen schwerwiegenden Fehler bei der Flugverkehrskontrolle hindeutet. Dieser Vorfall ist jedoch kein Einzelfall in der jüngsten Geschichte des Flughafens El Dorado. Erst vor wenigen Wochen sorgten unbefugte Hubschrauberflüge über die aktiven Start- und Landebahnen für gefährliche Situationen, bei denen Fluglotsen kurzfristig eingreifen mussten, um Unglücke abzuwenden. Die Behörden haben nun eine offizielle Untersuchung eingeleitet, um zu klären, warum es zu dieser riskanten Freigabe kam und welche Sicherheitsmechanismen versagt haben. Derartige Zwischenfälle unterstreichen die hohe Komplexität und den immensen Druck, unter dem die Fluglotsen an stark frequentierten Drehkreuzen arbeiten. Während die Ermittlungen laufen, bleibt die Sicherheit an Bogotás größtem Flughafen das beherrschende Thema. Experten betonen, dass gerade bei Anflügen in Gebirgsregionen wie Bogotá, wo meteorologische Bedingungen und topographische Gegebenheiten zusätzliche Herausforderungen darstellen, die Kommunikation zwischen Cockpit und Tower absolut fehlerfrei funktionieren muss. Der Vorfall wird nun international analysiert, um künftige Fehlentscheidungen dieser Art zu verhindern. Lufthansa und Qatar Airways arbeiten derzeit eng mit den lokalen Ermittlungsbehörden zusammen, um den Hergang des Vorfalls lückenlos aufzuklären. Für die betroffenen Passagiere war der Schreck groß, doch dank der schnellen Reaktion der Flugbesatzung endete der Vorfall ohne Personenschaden oder materielle Schäden an den Maschinen. Die Luftfahrtbehörden in Kolumbien stehen nun unter Beobachtung, ihre Kontrollverfahren am Flughafen El Dorado kritisch zu hinterfragen und die Sicherheitsprotokolle für den Tower-Betrieb signifikant zu verbessern





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luftfahrt Lufthansa Bogotá Sicherheitszwischenfall Flugverkehrskontrolle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Krieg im Nahen Osten bremst Luxusfirmen an den Flughäfen ausDas Geschäft an den Flughäfen hat unter dem Konflikt im Nahen Osten gelitten.

Read more »

Der Flughafen Delhi hat ein Problem mit bissigen StraßenhundenAm Flughafen Delhi leben mehrere Straßenhunde, die immer wieder Reisende und Angestellte beißen. Ein verschwundener Hund sorgt in Indien für eine Debatte über den richtigen Umgang mit den Tieren.

Read more »

Lufthansa Cityline stellt Betrieb ein: Tausende Flüge fallen ausDie Lufthansa Cityline hat ihren Betrieb überraschend eingestellt, was zu zahlreichen Flugausfällen führt, insbesondere auf innerdeutschen Strecken. Die Lufthansa Group arbeitet an Lösungen, um die Lücken im Flugplan zu schließen und betroffene Passagiere werden informiert.

Read more »

Lufthansa Group erhöht Stornogebühren auch auf Euroapflügen massivDer Flex-Tarif sollte maximale Flexibilität bieten. Doch nun wird genau der auch auf Europaflügen teurer: Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover, Lufthansa und Swiss haben ihn mehr als verdoppelt.

Read more »

Die Boeing P-8A Poseidon der deutschen Marine bringen Lufthansa Technik eine neue AufgabeMit der Wartung der neuen Boeing P-8A Poseidon der Deutschen Marine betritt Lufthansa Technik Neuland. Erstmals arbeiten die Technikfachleute an potenziell bewaffneten Flugzeugen – ein Schritt, der die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr deutlich vertieft.

Read more »

Boeing 787 von Lufthansa muss im letzten Moment durchstarten, weil Boeing 777 auf gleicher Piste landetBeide Flugzeuge hatten den gleichen Anflug, beide sollten sie auf derselben Piste landen. Nur ein Durchstarten der Boeing 787 von Lufthansa verhinderte eine Katastrophe am Flughafen Bogotá - wo eine Boeing 777 von Qatar Airways gerade landete.

Read more »