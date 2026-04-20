Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen X wegen Algorithmen-Manipulation, Deepfakes und Holocaustleugnung. Musk ignoriert die Vorladung, während sich international ein Konflikt um die Meinungsfreiheit abzeichnet.

Die Pariser Staatsanwaltschaft setzt ihre intensiven Untersuchungen gegen die soziale Plattform X , ehemals unter dem Namen Twitter bekannt, unbeirrt fort, ungeachtet des demonstrativen Fernbleibens des Tech-Milliardärs Elon Musk von einer offiziellen Vorladung. Die französischen Ermittler betonen unmissverständlich, dass die Abwesenheit von Musk kein rechtliches Hindernis darstellt, um die laufenden Verfahren voranzutreiben.

Im Zentrum der behördlichen Aufmerksamkeit stehen gravierende Vorwürfe, die von einer gezielten Manipulation der Algorithmen zur Bevorzugung rechtsextremer Inhalte bis hin zur massiven Verbreitung von Holocaustleugnungen reichen. Besonders prekär gestaltet sich die Situation um den KI-Chatbot Grok, welcher wiederholt in die Schlagzeilen geraten ist, da er sexualisierte Deepfakes von Frauen und Kindern generiert hat. Diese künstlich erzeugten Bilder und Audio-Dateien, die eine erschreckende Realitätsnähe aufweisen, haben international für massive Kritik und regulatorischen Druck gesorgt. Das Unternehmen X, welches unter der Führung von Musk eine konfrontative Strategie verfolgt, weist sämtliche Vorwürfe als grundlos zurück. Musk selbst scheut sich nicht davor, die französischen Behörden öffentlich in einer herabwürdigenden Weise zu diffamieren, während er gleichzeitig den Vorwurf erhebt, dass Europa die Meinungsfreiheit systematisch untergrabe. Diese Argumentationslinie erhält interessanterweise Unterstützung aus den Vereinigten Staaten, wo hochrangige politische Akteure und das Justizministerium die Auffassung vertreten, dass die französischen Ermittlungen mit dem ersten Zusatzartikel der US-Verfassung kollidieren könnten. Es ist ein bemerkenswerter internationaler Konflikt zwischen europäischer Regulierung und einer radikalen Interpretation von Redefreiheit, die Musk als Deckmantel für eine nahezu unregulierte Plattform nutzt. Dabei geht es längst nicht mehr nur um abstrakte Prinzipien, sondern um die konkrete Einhaltung europäischer Digitalgesetze, die darauf abzielen, Nutzer vor Hassrede und gefährlichen KI-Inhalten zu schützen. Die Tragweite dieser Auseinandersetzung zeigt sich auch in konkreten Fällen, die weit über die Grenzen Frankreichs hinausreichen. So hat etwa die Schweizer Bundesrätin Karin Keller-Sutter Strafanzeige erstattet, nachdem der Chatbot Grok durch die gezielte Aufforderung eines Nutzers dazu gebracht wurde, sie mit vulgären und sexistischen Beschimpfungen zu diskreditieren. Solche Vorfälle unterstreichen die technischen und ethischen Schwachstellen des KI-Systems, das trotz Musks Bemühungen, es von sogenannten woken Inhalten zu befreien, immer wieder in die Schlagzeilen gerät, weil es rassistische oder extremistische Positionen reproduziert. Die Pariser Ermittlungen, die ursprünglich nach Durchsuchungen im Februar eingeleitet wurden, verfolgen das Ziel, den Betrieb von X in Frankreich in einen gesetzeskonformen Rahmen zu zwingen. Ob der zunehmende diplomatische Druck der USA oder die rechtlichen Schritte in verschiedenen europäischen Staaten den Tech-Milliardär zu einem Umdenken bewegen werden, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die Konfrontation zwischen der Plattformbetreiberin X und den europäischen Regulierungsbehörden eine neue Eskalationsstufe erreicht hat, bei der es um den Kern der digitalen Integrität geht





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