Begnadigung in der Schweiz: Basler Krimineller erhält elektronische Fussfessel

Nach dreijähriger Haft in Wauwilermoos erhält A. M. als seltener Sonderfall eine Begnadigung. Der 36-Jährige aus Basel muss nun ein Jahr elektronisch überwacht werden, bevor er endgültig frei ist.

Der 36-jährige A. M. sitzt am herbstlichen Nachmittag in einem Café am Basler Wettsteinplatz und zieht das Hosenbein hoch, um die elektronische Fussfessel zu zeigen. Die anwesende ältere Frau reagiert mit Spott und rutscht nervös zur Seite, doch A. M. wirkt ruhig und lächelt. Er berichtet, dass ihn solche Reaktionen früher aus der Bahn geworfen hätten, er heute aber mit seiner Situation im Reinen ist. Hinter ihm liegen Jahre der Haft, ein offener Vollzug und eine einzigartige Begnadigung. Im Dezember steht das erste Kind seiner Partnerin an.

Straftaten und lange Haftverzögerung in der Schweiz

A. M. wurde Ende der zwanziger Jahre im Herbst 2019 rechtskräftig des versuchten Raubes, der Erpressung und der Hehlerei schuldig gesprochen. Vor der Verurteilung saß er drei Monate in U-Haft, was er als die härteste Phase seiner Gefängniszeit beschreibt. Die Richter verhängten eine vierjährige und drei Monate lange Freiheitsstrafe, die er jedoch erst fünf Jahre später antreten musste. In dieser Zeit kehrte er dem kriminellen Umfeld den Rücken, nahm seinen alten Job wieder auf und bezahlte seine Schulden.

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Er räumt den Kupferdiebstahl, die Hehlerei und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ein, bestreitet jedoch bis heute den Raubüberfall auf eine Interdiscount-Filiale. Das Bundesgericht in Lausanne stellte im Berufungsverfahren zwar Ungereimtheiten fest, bestätigte aber das Urteil des Basler Strafgerichts. Die lange Verzögerung zwischen Urteil und Antreten der Strafe ermöglichte es A. M., ein neues Leben aufzubauen, das er nun durch die Begnadigung vorzeitig beenden könnte.

Position der Kommission und Grosse Rat Basel

Die Chance auf eine Straferlassung ergab sich durch einen seltenen Rechtsakt des Basler Grossen Rates. Dieser kann auf Antrag der Begnadigungskommission rechtskräftige Verurteilte in Einzelfällen ganz oder teilweise von der Strafe entbinden. Daniel Albietz, Mitte-Grossrat und Mitglied der Kommission, bestätigte in einem Gespräch, dass er A. M. als ernsthaft und reumütig empfunden habe. Albietz vertritt die Ansicht, dass der Verurteilte eine zweite Chance verdient hatte.

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Edibe Gölgeli, die damals die Basler Begnadigungskommission als SP-Grossrätin präsidierte, begründete den Entscheid im September 2024 damit, dass A. M. die Extrameile gegangen sei. Er habe intensiv an seinem Gesuch gearbeitet, das beschrieb, warum es für ihn unfair wäre, den Wiederaufbau seines Lebens in den vergangenen fünf Jahren durch die Haft zu verlieren. Die Angehörigen verfolgten die Sitzung per Video, während A. M. den Beschluss telefonisch erhielt.

Alltag in der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos

Am Tag, an dem A. M. im Januar 2024 seine Haft in der Luzerner Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos antrat, brach für seine Eltern und seine Freundin eine Welt zusammen. Sie bezahlten weiter den Mietzins seiner Wohnung, während A. M. im offenen Vollzug arbeitete. Dort standen wöchentlich Schwimmen als Freizeitaktivität auf dem Programm, und er durfte täglich Sport treiben.

Zusätzlich arbeitete er in einer Metzgerei sowie in einem Hofladen, dennoch vermisste er das Leben in Freiheit stark. Er nannte gutes Essen, Intimität und seine Freundin als fehlende Faktoren. Sein Gefängnisleiter bemerkte, dass er noch nie einen Insassen erlebt habe, der sich so aktiv für seine Zukunft eingesetzt habe. Mitinsassen und Mitarbeiter hielten die mögliche Begnadigung jedoch für unmöglich und lachten ihn aus.

Elektronische Überwachung und freier Abfluss

Ein Jahr nach der Entlassung aus der Haft im Januar 2025 in Luzern wurde A. M. in Basel in den elektronisch überwachten Strafvollzug übernommen. Für zwölf Monate musste er sich wöchentlich bei seinem Vollzugshelfer melden. Wochenpläne regelten genau, wann er die Wohnung zu Arbeitszwecken, für Arzttermine oder am Wochenende verlassen durfte.

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A. M. beschreibt die Fussfessel als kaum störend, betonte aber die strikte Regelkonformität. Selbst im Stau musste er Verspätungen notieren, um keine Verstöße zu provozieren. Dank der Begnadigung erhielt er eine sogenannte Freiheit auf Raten zurück. Nach einem Jahr wird die Fussfessel abgenommen und er wird vollständig frei sein. Der Prozess zeigt, wie seltene Ausnahmen im Schweizer Strafvollzug funktionieren können.