Begegnung der Kulturen in Wohlen: 15 Jahre Feier der Vielfalt

Das Fest 'Begegnung der Kulturen' feierte sein 15-jähriges Bestehen und lockte mit internationalen Köstlichkeiten, Tänzen und Musik. Organisatoren und Besucher zogen eine positive Bilanz.

Was 2011 in Villmergen mit einer grossen Portion Mut begann, ist heute ein fester Treffpunkt für Vielfalt und Integration im Freiamt. Bereits zum achten Mal in 15 Jahren feierte das Fest 'Begegnung der Kulturen ' die gelebte Vielfalt - mit Köstlichkeiten, Musik und Tanz aus vielen Ländern und Kontinenten.

Dieses Jahr verteilten die Teilnehmenden gezielt Kostproben, um Gespräche und Begegnungen zu fördern. Am Fest präsentierten verschiedene Länder ihre Küche, Kultur und Tänze. Dazu gehörte auch die mazedonische Tanzgruppe KUD Ilinden aus Wohlen. Zum Abschluss liessen die Organisierenden 16 Friedenstauben als Symbol für Zusammenhalt und Frieden fliegen.

Eine junge Frau in rot-weisser Tracht spaziert über den Platz vor dem Wohler Schlössli, vor sich ein Tablett mit Köstlichkeiten aus Albanien, dem Land ihrer Vorfahren.

'Möchten Sie probieren? ', fragt sie mit einem herzlichen Lächeln. 'Was ist das denn? ', fragen die Angesprochenen zurück.

Und zack, sind sie bereits im Gespräch.

'Genau so funktioniert die Begegnung der Kulturen', freut sich Muhamet Ilazi, Leiter der regionalen Fachstelle Integration. 'Aus diesem Grund haben wir die Ländergruppen dieses Jahr gebeten, Häppchen zu verteilen. ' Jedes Jahr lassen sich die Organisierenden mehr einfallen, um die Begegnung noch einfacher und schöner zu gestalten. Dabei konnten sie heuer in Wohlen ein kleines Jubiläum feiern.

'Vor 15 Jahren, also 2011, haben wir in Villmergen das allererste Fest der Kulturen veranstaltet', freut sich der Wohler Sasha Stojmenovski, der von Beginn an mit dabei war und heute den Verein präsidiert. Zu den Initiierenden gehörten auch die ehemalige Grüne-Grossrätin Monika Küng und der ehemalige SP-Grossrat Thomas Leitch. Ihre grösste Sorge war, dass niemand kommen würde, erinnern sie sich noch gut.

Küng erzählt lachend: 'Am Ende kamen so viele Leute, dass wir uns fragten, ob sie auch wieder einmal gehen würden, damit wir Feierabend machen könnten.

' Pünktlich um 17 Uhr, zum Ende des Festes, regnete es damals, sodass auch diese Frage beantwortet war. Leitch freut sich: 'In den 15 Jahren, in denen die Begegnung der Kulturen acht Mal durchgeführt wurde, hatten wir nie schlechtes Wetter.

' Einmal habe es zwar in der Nacht vorher so gestürmt, dass alle Stände umgeweht und teilweise zerstört worden seien. 'Aber wir haben es trotzdem geschafft. Und am Fest selber war bestes Wetter.

' So auch diesmal beim Schlössli in Wohlen. Die Essensstände reihen sich auf dem IBW-Parkplatz aneinander. Ein kleines Food-Festival mit Geschmäckern aus allerlei Ländern und Kontinenten. Mittendrin wie immer die Wohlerin Harriet Suter mit ihren Köstlichkeiten aus Uganda.

Die herzliche Frau wirbt damit nicht nur für Uganda oder ihr Afrika-Catering, sondern vor allem auch für ihr Hilfswerk. Eher neu waren die asiatischen Desserts, die eine Familie aus Sri Lanka anbot. Diese war eigens aus Zürich angereist. OK-Chef Stojmenovski erklärt: 'Seit Jahren kommen Ländergruppen aus der ganzen Schweiz hierher, um ihre Kultur und ihr Essen vorzustellen.

' Doch auch aus dem Freiamt hat es mehrere. Darunter die mazedonische Tanzgruppe aus Wohlen, die Stojmenovski 2017 ins Leben gerufen hat.

'Wir trainieren unsere Tänze jeden Dienstag', berichtet er. 'Wir haben eine Kindertanzgruppe und eine gemischte für Erwachsene. ' Die mazedonische Tanzgruppe sei sehr beliebt, sagt er. 'Es gibt in Wohlen etwa 200 Familien aus Mazedonien.

' Im Balkan seien Traditionen wie Trachtentänze noch heute sehr stark verankert. 'Aber bei uns dürfen nicht nur Leute aus Mazedonien mittanzen. Eine Frau aus dem Unterfreiamt tanzt zum Beispiel schon lange mit, einfach, weil es ihr Spass macht', freut er sich. Hinter dem mazedonischen Grillstand stehen heute ausschliesslich Männer.

Stojmenovski erklärt fröhlich: 'Unsere Frauen machen daheim so viel. Heute dürfen sie geniessen, während wir Männer kochen.

' Neben Cevapcici und Ajvar gibt es auch 'Tavce Gravce', übersetzt 'Bohnen im Pfännli'. Natürlich fehlt auch das beliebte Honiggebäck Baklava nicht, landestypisch mit Mohn verfeinert. Nahe des Standes schaut sich Katharina Stäger, ebenfalls eine Mitgründerin des Festes, die Leckereien an.

'Für mich ist es berührend, so viele Leute, die von Anfang an dabei waren, zu treffen. ' Begegnung der Kulturen habe sich etabliert und sei zu einem wunderbaren Begegnungsort geworden. Sie freut sich: 'Man sieht, es bewirkt etwas.





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