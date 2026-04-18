Beat Schreiber: Vom Premium-Rindfleisch bis zum Kampf gegen den Kulturlandverlust in Neerach

Beat und Angela Schreiber aus Neerach im Kanton Zürich setzen auf hochwertige Rinderzucht für die Gastronomie und kämpfen leidenschaftlich gegen den Verlust von wertvollem Kulturland in ihrer Heimatregion. Ein Besuch auf ihrem Hof enthüllt ihr Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit.

Auf dem malerischen Anwesen der Familie Schreiber in Neerach ZH, wo sich das Geschehen um Beat und Angela Schreiber sowie ihren vierjährigen Sohn Diego im herzlichen Ambiente des Kuhstalls abspielt, wird die Devise „Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein“ nicht nur gelebt, sondern auch mit Leidenschaft verfolgt.

Dieser Leitspruch, der im Übrigen aus einem jährlichen Seminar für Rindermäster stammt, an dem die Schreibers teilnehmen, unterstreicht ihren unermüdlichen Anspruch an höchste Qualität. Das Seminar, das regelmäßig die Elite der Rindermäster aus Deutschland, der Schweiz und Österreich in Bayern zusammenbringt, dient als wertvolle Quelle für neue Erkenntnisse und bewährte Praktiken, von denen die Schreibers bereits vielfach profitiert haben. Ihr Betrieb hat sich auf die Produktion von exquisiten Rinderprodukten spezialisiert, die speziell für die anspruchsvolle Gastronomie bestimmt sind. Hierbei legen sie größten Wert auf das Wohl der Tiere und eine artgerechte Haltung. Die sogenannten Munis, die auf dem Hof der Schreibers unter dem Gütesiegel Swiss-Quality-Beef heranwachsen, werden im Alter von zehn bis zwölf Monaten geschlachtet. Das Zielgewicht liegt dabei zwischen 240 und 280 Kilogramm. Diese sorgfältige Auswahl des Schlachtzeitpunkts und des Gewichts gewährleistet eine Fleischqualität, die den höchsten Ansprüchen der Spitzengastronomie gerecht wird. Die Tiere werden in einem besonders ausgewogenen Futterregime aufgezogen, das auf eine langsame und natürliche Entwicklung abzielt, um die Textur und den Geschmack des Fleisches optimal zu fördern. Die Futtergrundlage wird weitgehend selbst produziert, was eine lückenlose Kontrolle über die Qualität der Nahrungsmittel ermöglicht und die Nachhaltigkeit des Betriebs weiter stärkt. Neben der Rinderzucht engagiert sich Beat Schreiber mit Nachdruck gegen den fortschreitenden Kulturlandverlust in seiner Region. Die Ausdehnung von Siedlungsgebieten und die damit einhergehenden Schutzverordnungen, die von der Regierung erlassen werden, stellen nach seiner Ansicht eine ernsthafte Bedrohung für die landwirtschaftliche Nutzung wertvoller Flächen dar. Der Anblick von Schreibers Acker, der nahtlos in ein Feld mit selbstgepflückten Blumen übergeht und hinter dem sich die geschützte Naturlandschaft des Neeracher Rieds erstreckt, verdeutlicht die unmittelbare Nähe zwischen landwirtschaftlicher Produktion und schützenswerter Umwelt. Doch genau diese Konstellation birgt Konfliktpotenzial. Beat Schreiber befürchtet, dass die geplanten Regierungsmaßnahmen und Schutzverordnungen zu einem massiven Verlust an Kulturland führen könnten. Dies würde nicht nur die Lebensgrundlage vieler Landwirte gefährden, sondern auch die einzigartige Kulturlandschaft, die das Zürcher Unterland prägt, unwiederbringlich verändern. Er argumentiert vehement dafür, dass eine ausgewogene Politik notwendig ist, die sowohl den Naturschutz als auch die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen berücksichtigt und innovative Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft in einem dicht besiedelten Gebiet entwickelt. Die Vision der Familie Schreiber geht über die reine Produktion von Premium-Fleisch hinaus. Sie sehen sich als Hüter einer wertvollen Ressource – dem Kulturland – und kämpfen aktiv dafür, dass dessen Bedeutung und Erhalt auch in Zukunft gewährleistet sind. Ihr Engagement zeigt exemplarisch, wie moderne Landwirtschaft und verantwortungsbewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen Hand in Hand gehen können. Die intensive Beschäftigung mit Rinderzucht, die Teilnahme an Weiterbildungen und der stetige Austausch mit Kollegen sind feste Bestandteile ihrer Betriebsführung. Dies ermöglicht es ihnen, stets auf dem neuesten Stand der Technik und des Wissens zu sein und ihre Produktionsmethoden kontinuierlich zu optimieren. Die Entscheidung, auf das Label Swiss-Quality-Beef zu setzen, ist ein klares Bekenntnis zu höchsten Qualitätsstandards und zur Herkunft der Produkte. Dieses Label steht für Fleisch von Tieren, die unter kontrollierten Bedingungen auf Schweizer Boden aufgewachsen sind und strengen Qualitätskriterien entsprechen. Diese Transparenz schafft Vertrauen bei den Konsumenten und insbesondere bei den Gastronomen, die auf die Zuverlässigkeit und Exzellenz ihrer Lieferanten angewiesen sind. Die Schrebers sind überzeugt, dass die Zukunft der Landwirtschaft in der Spezialisierung und der Produktion von hochwertigen, differenzierten Produkten liegt, die einen klaren Mehrwert bieten. Gleichzeitig erkennen sie die dringende Notwendigkeit, das verbleibende Kulturland zu schützen und nachhaltig zu bewirtschaften. Sie sind der Meinung, dass es nicht darum gehen kann, die Landwirtschaft einzuschränken, sondern darum, sie so zu gestalten, dass sie im Einklang mit den ökologischen Herausforderungen steht. Dies beinhaltet die Förderung von Methoden, die die Bodengesundheit verbessern, die Biodiversität fördern und den Einsatz von Ressourcen minimieren. Der Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und anderen Interessengruppen ist ihnen dabei ein wichtiges Anliegen. Sie wollen ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbringen, um praktikable Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Bedürfnissen der Landwirte als auch den Anforderungen des Umweltschutzes gerecht werden. Die Familie Schreiber repräsentiert somit eine neue Generation von Landwirten, die sich nicht nur auf die Produktion konzentrieren, sondern auch eine aktive Rolle im gesellschaftlichen und ökologischen Diskurs ihrer Region einnehmen. Ihr Hof ist nicht nur ein Ort der Rinderzucht, sondern auch ein Symbol für das Engagement für Qualität, Nachhaltigkeit und den Erhalt einer lebenswerten Kulturlandschaft für zukünftige Generationen. Die Herausforderungen, denen sich die Familie Schreiber gegenübersieht, sind vielfältig und komplex. Der Druck durch die zunehmende Urbanisierung und die damit verbundenen Landnutzungsinteressen machen den Erhalt von Kulturland zu einer permanenten Gratwanderung. Schutzgebiete, die zwar dem Erhalt der Natur dienen, können aber auch zu Einschränkungen in der landwirtschaftlichen Nutzung führen, wenn sie nicht sorgfältig geplant und umgesetzt werden. Beat Schreiber betont immer wieder, dass es ihm nicht darum geht, Naturschutzmaßnahmen zu verhindern, sondern darum, dass diese in einem vernünftigen Verhältnis zur landwirtschaftlichen Produktion stehen und praktikabel umsetzbar sind. Er plädiert für einen Dialog auf Augenhöhe, bei dem die Bedürfnisse und das Wissen der Landwirte ernst genommen werden. Die langjährige Erfahrung auf dem eigenen Betrieb und das kontinuierliche Streben nach Verbesserung, wie es der Leitspruch der Familie Schreiber ausdrückt, sind dabei entscheidende Faktoren. Die Teilnahme an Branchenveranstaltungen und Seminaren ermöglicht es ihnen, sich stets weiterzubilden und neue Perspektiven zu gewinnen. Die enge Vernetzung mit anderen Landwirten und Fachleuten ist ein wichtiger Pfeiler ihrer Betriebsphilosophie. Gemeinsam lassen sich Lösungsansätze entwickeln, die den spezifischen Gegebenheiten der Region Rechnung tragen und gleichzeitig den übergeordneten Zielen des Umweltschutzes und der Ernährungssicherheit dienen. Die Produzenten von Swiss-Quality-Beef stehen für eine verantwortungsbewusste Fleischproduktion, die Tierwohl, Qualität und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Dieses Engagement erfordert nicht nur fachliches Können, sondern auch ein starkes Verantwortungsgefühl gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. Die Schreibers leben diese Werte vor und setzen sich dafür ein, dass die Schweizer Landwirtschaft auch in Zukunft eine wichtige Säule des Wirtschaftsstandorts und der Kulturlandschaft bleibt. Ihr Beispiel zeigt, dass es möglich ist, wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung zu verbinden und dass ein engagierter Landwirt einen bedeutenden Beitrag zum Schutz und zur Gestaltung seiner Heimatregion leisten kann. Der Betrieb der Familie Schreiber ist somit mehr als nur ein landwirtschaftlicher Betrieb; er ist ein lebendiges Zeugnis dafür, wie Leidenschaft, Wissen und ein starkes Engagement für die Gemeinschaft und die Umwelt zu nachhaltigem Erfolg führen können. Die Art und Weise, wie sie ihre Herausforderungen annehmen und mit positiver Energie angehen, ist inspirierend und gibt Hoffnung für die Zukunft der Landwirtschaft in der Schweiz, insbesondere in Regionen, die unter starkem Nutzungsdruck stehen





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