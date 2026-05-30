Beachvolleyball und Triathlon: Schweizer Erfolge in Ostrava und Alghero

Die Schweizer Beachvolleyballer Joana Mäder und Leona Kernen haben beim Elite-16-Turnier in Ostrava überraschend das Halbfinale erreicht. Im Orientierungslauf-Weltcup in Linköping hat Simona Aebersold nachgedoppelt und ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Beim Triathlon World-Series-Event in Alghero konnten die Schweizerinnen und Schweizer nicht mit den Besten mithalten.

Beachvolleyball : Mäder/Kernen bestes Schweizer Duo. Die Schweizerinnen Joana Mäder und Leona Kernen haben beim Elite-16-Turnier in Ostrava überraschend das Halbfinale erreicht. Sie haben am Samstag erst das höher eingestufte US-Duo Kelly Cheng/Megan Kraft im Achtelfinal mit 21:17, 21:16 besiegt.

Dann folgte im Viertelfinal gegen die Brasilianerinnen Carol/Rebecca mit 21:16, 20:22, 15:13 der nächste Coup. Die weiteren beiden Schweizer Teams blieben im Achtelfinal hängen. Anouk und Zoé Vergé-Dépré verloren gegen Thamela/Victoria (BRA) mit 14:21, 21:17, 12:15. Nina Brunner/Tanja Hüberli hatten gegen Carol/Rebecca mit 19:21, 20:22 das Nachsehen.

OL: Aebersold jubelt im Sprint. Nach Rang 2 im K.o. -Sprint am Donnerstag hat Simona Aebersold beim Orientierungslauf-Weltcup in Linköping nachgedoppelt. Im Einzelsprint lief die Seeländerin souverän zu ihrem ersten Saisonsieg.

Mit 22 Sekunden Vorsprung verwies sie Hedvig Valbjörn Gydesen auf den 2. Platz. Der Dänin hatte Aebersold am Donnerstag noch den Vortritt lassen müssen. Die Männer blieben ohne Podestplatz, überzeugten aber mit einer starken Teamleistung.

Tino Polsini, Fabian Aebersold, Martin Hubmann und Florian Attinger belegten die Ränge 5, 6, 7 und 9. Triathlon: Beaugrand und Vilaca jubeln auf Sardinien. Beim Triathlon World-Series-Event in Alghero konnten die Schweizerinnen und Schweizer nicht mit den Besten mithalten. Bei den Frauen belegte Cathia Schär mit einer Zeit von 1:59:40 Stunden Schlussrang 22, nachdem sie nach dem Schwimmen noch an 40.

Position gelegen hatte. Rebecca Beti beendete den Wettkampf auf Rang 36. Bei den Männern lief Simon Westermann nach 1:48:27 als 25. über die Ziellinie. Sylvain Fridelance klassierte sich auf Schlussrang 40.

Die Siege gingen an die Französin Cassandre Beaugrand und den Portugiesen Vasco Vilaca





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