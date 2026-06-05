Beachvolleyball in Spiez: Oberländerinnen mit Chancen trotz Absenzen

Am Wochenende startet das Beachvolleyball-Turnier in Spiez. Die Vorjahressiegerinnen fehlen, aber lokale Teams wie Linda Abbühl und Muriel Bossart hoffen auf den Sieg. Sechs Schweizer Duos treten an, darunter auch internationale Konkurrenz.

Am Wochenende findet in Spiez das traditionelle Beachvolleyball - Turnier statt, das in diesem Jahr unter der Frage steht: Siegt wieder eine Oberländerin ? Die Vorjahressiegerinnen Leona Kernen und Tanja Hüberli werden fehlen, ebenso die zweitplatzierten Vergé-Depré-Schwestern und Annique Niederhauser aus Hondrich.

Diese Spielerinnen reisen zu einem Challenger-Turnier in die Türkei, das mehr Punkte für die Weltrangliste verspricht. Damit ergeben sich neue Chancen für lokale und nationale Teams. Im Fokus steht das Duo Linda Abbühl aus Frutigen und Muriel Bossart. Abbühl und Bossart belegten letztes Jahr den neunten Platz - damals spielte Bossart noch mit einer anderen Partnerin.

Nun wollen die beiden Oberländerinnen zeigen, dass sie vor heimischem Publikum bestehen können. Doch die Konkurrenz ist stark: Sechs Schweizer Teams sind am Start, darunter Zoé Flückiger/Shana Zobrist, Noemi Grünig/Dunja Gerson, Pauline Haas Sørensen/Elin Kluser und mit Elena Csontos/Fanny Deecke das jüngste Duo des Turniers (Jahrgang 2008). Ausländische Teams wie die Japanerinnen Sakura Ito/Miki Ishii, die Deutschen Rika Dieckmann/Clara Dressen und die Tschechinnen Andrea Lorenzova/Mariana Tomasova versprechen zusätzliche Spannung.

Die Organisatoren rechnen mit zahlreichen Zuschauern, die die Spiele in der malerischen Spiezer Bucht verfolgen. Die Stimmung ist traditionell ausgelassen, und die Sportlerinnen freuen sich auf faire Wettkämpfe. Ob tatsächlich eine Oberländerin den Sieg holt, bleibt abzuwarten - die Chancen stehen dank der starken lokalen Vertretung jedenfalls gut





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