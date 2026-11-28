Mike Love, Mitgründer und Sänger der Beach Boys, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Musiker prägte Hits wie Good Vibrations und California Girls.

Der Beach-Boys-Mitgründer Mike Love ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Laut seiner Sprecherin Katie Altman starb er am Samstag im Kreise seiner Familie, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Als Sänger und Mitautor prägte Love Welthits der Band wie "Good Vibrations" und "California Girls". Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.

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Die Anfänge der Beach Boys in Kalifornien

Mike Love wurde 1941 in Los Angeles geboren und gründete Anfang der 60er Jahre gemeinsam mit Brian Wilson, Dennis Wilson, Carl Wilson und Al Jardine die Beach Boys. Die Band wurde rasch weltberühmt.

Love verbrachte einen grossen Teil seiner Kindheit mit seinem zwei Jahre jüngeren Cousin Brian Wilson, der als musikalisches Genie der Gruppe galt. Gemeinsam verbreiteten sie den Sound von Sommer, Strand, Surfen und guter Laune.

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Mit Hits wie "Surfin' USA", das 1963 erschien, erarbeitete sich die Band zugleich die Anerkennung der Kritiker. Das Album "Pet Sounds" aus dem Jahr 1966 gilt heute als Meisterwerk.

Streit um Anerkennung und Lebensweg

Hinter der Erfolgskulisse entwickelte sich ein anhaltender Konflikt zwischen Mike Love und Brian Wilson. Love warf Wilson vor, seine Beiträge bei der Entstehung der Songs nicht ausreichend gewürdigt und ausgewiesen zu haben, was schliesslich auch vor Gericht verhandelt wurde.

Während Brian Wilson lange gegen Drogen und Alkohol kämpfte, verschrieb sich Love der Meditation. Diese hatte er 1968 gemeinsam mit den Beatles in Indien kennengelernt. Er beschrieb die Erleichterung darüber, ohne den Einfluss von Drogen entspannen zu können.

Love soll rund 6.000 Konzerte in mehr als 25 Ländern absolviert haben. Er wollte weiter auf Tour gehen, während Brian Wilson lieber im Studio Musik machte. Beide Männer legten ihre jeweiligen Standpunkte in Autobiografien dar: Wilson in "I am Brian Wilson", Love in "Good Vibrations: My Life as a Beach Boy".

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Tourneen, Konflikte und das Vermächtnis der Band

Eine Wiedervereinigungstour mit Al Jardine und Brian Wilson scheiterte im Jahr 2012. Die Band hatte zuvor schwere Schicksalsschläge zu verkraften, da Dennis Wilson 1983 unter Alkoholeinfluss ertrank und Carl Wilson 1998 an Lungenkrebs starb.

Während der ersten US-Präsidentschaft von Donald Trump sorgte Love erneut für Ärger, weil er mit einer neuen Beach-Boys-Truppe bei Auftritten von Trump spielte. Wilson und Jardine missfiel dies deutlich.

Love beklagte sich über sein Image als schwarzes Schaf der Gruppe. Er sagte dem Magazin Rolling Stone, die Legende, er sei ein Arschloch, sei von Verrückten erfunden worden. Gleichzeitig betonte er, das Wichtigste sei, dass Brian und er einige spektakuläre Dinge zusammen gemacht hätten.