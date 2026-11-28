Beach-Boys-Mitgründer Mike Love ist laut seinem Management im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Sänger prägte Welthits wie Good Vibrations und California Girls.

Mike Love, Mitgründer der Beach Boys, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Management des Sängers. Love sei am Samstagabend im Kreise seiner Familie gestorben, wie der Sender NBC unter Berufung auf die Sprecherin Katie Altman meldete. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Als Sänger und Mitautor prägte Mike Love den Sound einer Band, die in den 1960er-Jahren von der US-Westküste aus weltberühmt wurde. Die Beach Boys verbreiteten Musik über Sommer, Strand, Surfen und gute Laune. Love war als Komponist oder Mitautor an vielen Stücken beteiligt, darunter Klassiker wie Good Vibrations, I Get Around, Fun, Fun, Fun, Surfin' USA und California Girls.

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Wie die Beach Boys zu Welthits wurden

Die Band entstand Anfang der 1960er-Jahre aus einer Kindheitsfreundschaft und einer Familienbeziehung. Mike Love wurde 1941 in Los Angeles geboren und verbrachte einen grossen Teil seiner Kindheit gemeinsam mit dem zwei Jahre jüngeren Brian Wilson. Wilson galt als der musikalische Kopf der Beach Boys.

Zusammen mit den Wilson-Brüdern Dennis und Carl sowie dem Schulfreund Alan Jardine gründete Love die Gruppe. Mit ihren Hits wurden die Beach Boys schnell weltberühmt. Der Erfolg zeigte sich unter anderem 1963, als ihr Hit Surfin' USA erschien. Auch im Alter stand Love noch live auf der Bühne und sang die bekannten Songs.

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Streit um Anteile an den Songs

Mit dem wachsenden Erfolg nahmen die Spannungen innerhalb der Band zu, die teilweise vor Gericht ausgetragen wurden. Mike Love warf Brian Wilson vor, dass seine Beiträge bei der Entstehung der Songs nicht ausreichend gewürdigt und ausgewiesen worden seien. Diesen Vorwurf erhob Love als einer der Mitautoren der Hits.

Gleichzeitig zeigte sich Love versöhnlich. Er betonte, das Wichtigste sei, dass er und Brian Wilson einige spektakuläre Dinge zusammen gemacht hätten. Ausserdem sagte er, er habe ein unglaubliches Leben mit vielen Triumphen gelebt, seinen Anteil an Herzschmerz gehabt und einige erstaunliche Erfahrungen gemacht.

Ein Erbe aus Sommerhits und Hall of Fame

Die Songs von Mike Love gehören bis heute zu den bekanntesten Stücken der Popmusik aus den 1960er-Jahren. Love wurde im Juni 2025 in die US-amerikanische Songwriters Hall of Fame aufgenommen, wie ein Foto von der Zeremonie belegt, das in der Berichterstattung verwendet wurde.

Mit seinem Tod endet die Karriere eines Musikers, der die Sommerästhetik der Beach Boys über Jahrzehnte mitgestaltete. Seine Lieder laufen weiterhin im Radio und prägen die Vorstellung von Kalifornien als Musikmythos.