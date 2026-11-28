Die Musikwelt trauert um Mike Love. Der 85-jährige Mitbegründer und Frontmann der legendären US-Band The Beach Boys ist am 28. November 2026 im Kreis seiner Familie gestorben.

Die internationale Musikszene steht unter dem Schock des Todes von Mike Love. Der 85-jährige Sänger, Songwriter und Mitbegründer der legendären kalifornischen Popgruppe The Beach Boys ist am Samstagabend, dem 28. November 2026, verstorben. Love prägte mit seiner unverwechselbaren Tenorstimme den Sound einer ganzen Generation und hinterließ ein musikalisches Erbe, das bis heute weltweit gehört wird.

Tod im Kreis der Familie bestätigt

Die traurige Nachricht wurde von Loves Sprecherin, Katie Altman, gegenüber mehreren US-Medien bestätigt. Sie teilte mit, dass Mike Love am Samstagabend friedlich im Kreis seiner Angehörigen entschlafen sei. Eine offizielle Todesursache wurde in der ersten Mitteilung zunächst nicht genannt, was auf natürliche Ursachen im hohen Alter hindeutet. Der Tod des Kultmusikers markiert das Ende eines Äras, das die Popkultur der 1960er Jahre und darüber hinaus maßgeblich definierte.

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Karriere und musikalische Prägung der Band

Love wurde 1941 geboren und formte zusammen mit seinen Cousins Brian, Dennis und Carl Wilson sowie dem Schulfreund Al Jardine 1961 die Beach Boys. Zusammen entwickelten sie sich rasch zu einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Popgruppen der USA. Ihre Songs handelten oft von den Themen Surfen, Sonne, schnelle Autos und dem besonderen Lebensgefühl Kaliforniens. Love war dabei nicht nur als Frontmann sichtbar, sondern spielte auch eine zentrale Rolle im Songwriting. Er war an der Entstehung von Hits wie Good Vibrations, California Girls, I Get Around und Surfin USA beteiligt.

Konflikte und Versöhnung mit Cousin Brian Wilson

Hinter den Kulissen der erfolgreichen Band verlief die Geschichte jedoch nicht immer harmonisch. Besonders das Verhältnis zwischen Mike Love und seinem Cousin Brian Wilson war über viele Jahre von intensiven Auseinandersetzungen geprägt. Dabei ging es unter anderem um musikalische kreativen Entscheidungen, Urheberrechte und die Führung der Band. 1992 verklagte Love seinen Cousin wegen nicht anerkannter Songwriting-Leistungen. Später wurden ihm zusätzliche Autorenrechte und eine Millionensumme zugesprochen. Dennoch änderte sich dies in der späteren Phase. Noch Anfang 2026 erzählte Love dem britischen Telegraph, dass er sich vor Wilsons Tod im Jahr 2025 mit seinem Cousin versöhnt habe.

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Langlebige Karriere und letzte Auftritte

Love war über Jahrzehnte hinweg eine der konstantesten Figuren der Gruppe. Selbst als sich die Besetzungen änderten, blieb er als einziger ursprünglicher Member oft im aktiven Betrieb. Noch im Oktober 2026 trat er mit der Band in Nashville auf, obwohl er in der Vorzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Sein Engagement hielt bis zuletzt an. Bereits 1988 gelang den Beach Boys mit Kokomo ein weiterer Nummer-eins-Hit, der für den Film Cocktail mit Tom Cruise aufgenommen wurde und seine zeitlose Anziehungskraft unterstrich.

Internationales Echo und kulturelles Erbe

Der Tod von Mike Love löst weltweit Reaktionen aus. Seine Stimme ist untrennbar mit der Ära der Sommerhits der sechziger und siebziger Jahre verbunden. Fans und Kollegen trauern um einen Pionier, der den Sound der kalifornischen Jugendkultur weltweit exportierte. Die Nachricht seines Todes kommt nur kurze Zeit nach dem Ableben von Brian Wilson im Jahr 2025, was die Ära der ursprünglichen Beach Boys nun endgültig beendet. Die Band wird weiterhin in der Form auftreten, die Mike Love bis zu seinem letzten Atemzug repräsentierte, wobei seine musikalische Signatur für immer mit den Hits Good Vibrations und California Girls verknüpft bleibt.