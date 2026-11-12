BAZG Zukunftstag: Zoll, Artenschutz und Spürhunde für Schülerinnen

Schüler der 5. bis 7. Klasse erlebten am Nationalen Zukunftstag am 14. November den Alltag beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit hautnah mit Spürhunden und Kontrollen.

Am 14. November 2024 öffnete das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit ( BAZG) seine Pforten für einen besonderen Lerneffekt im Rahmen des Nationalen Zukunftstags. Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klasse hatten an elf unterschiedlichen Standorten in der gesamten Schweiz die Gelegenheit, einen intensiven Einblick in die vielfältige Arbeitswelt des Bundesamts zu gewinnen. Die Jugendlichen waren dabei nicht nur passive Beobachter, sondern wurden aktiv in das Programm eingebunden und konnten die komplexen Aufgabenbereiche des Zollwesens praktisch erfahren.

Zollaufgaben jenseits der Gepäckkontrolle

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit übernimmt weit mehr Verantwortung als die übliche Gepäckkontrolle an Reisenden. Der Auftrag des BAZG erstreckt sich über die reine Kontrolle von Reiseeinkäufen hinaus und umfasst kritische Aufgaben im gewerblichen Warenverkehr. Fachkräfte prüfen dort, ob Güter korrekt angemeldet wurden, setzen Steuern und Abgaben fest und überwachen die Einhaltung von Bestimmungen zum Schutz der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Umwelt. Diese breiten Kompetenzen machen die Arbeit des Amtes zu einem zentralen Bestandteil der staatlichen Sicherung.

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Zu den weiteren Kernaufgaben gehören Lebensmittelkontrollen an der Grenze sowie der Tier-, Pflanzen- und Artenschutz. Zudem fallen die Überwachung von Waffen, gefährlichen Gütern und gefälschten Markenprodukten in den Zustigkeitsbereich. Bei jeder einzelnen Warenkontrolle können somit unterschiedlichste rechtliche Vorschriften eine entscheidende Rolle spielen. Die Arbeit verbindet damit fundierte Warenkenntnisse, strenge rechtliche Grundlagen und tägliche praktische Kontrollen, um nationale und internationale Standards durchzusetzen.

Spezielle Ausbildung von Diensthunden

Einen besonderen Fokus legten die Jugendlichen bei der Begegnung mit den Diensthunden auf deren komplexe Ausbildung. Ein Betäubungsmittelspürhund weiss nicht von selbst, welcher Geruch bei einer Kontrolle gesucht wird. In der intensiven Schulung wird der relevante Geruch daher gezielt mit einer Belohnung verknüpft. Findet und zeigt der Hund den gesuchten Stoff an, folgt beispielsweise ein gemeinsames Spiel mit seinem Hundeführer als positive Bestätigung.

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Eine solche Anzeige kann darin bestehen, dass der Hund an der Fundstelle sitzt oder liegt. Dieses Verhalten wird gezielt trainiert, sodass die Suche für den Hund zu einer erlernten Aufgabe gehört, deren erfolgreiche Lösung sich im weiteren Verlauf eindeutig lohnt. Die Hunde müssen zudem unterschiedliche Umgebungen kennenlernen, um in realen Situationen belastbar zu bleiben. Deshalb wird nicht nur an einem einzigen Übungsort gesucht, sondern beispielsweise an Gepäckstücken, in Fahrzeugen oder im Bahnhofsumfeld. Ungewohnte Orte und Gerüche sollen die Hunde im späteren Einsatz möglichst wenig ablenken.

Praxiserleben und Sicherheitskontrollen

An den elf beteiligten Standorten konnten die Kinder Schmuggelverstecke entdecken, mehr über den Warenverkehr erfahren und Einsatzfahrzeuge sowie Uniformen aus nächster Nähe erleben. Diese konkreten Erfahrungen halfen dabei, ein abstraktes Amtsbild in greifbare Realität umzuwandeln. Die Möglichkeit, die Uniformen anzuprobieren und die technischen Geräte zu begutachten, förderte das Verständnis für die täglichen Herausforderungen der Mitarbeitenden beim BAZG erheblich.

Die Einbindung der jungen Zielgruppe dient dazu, Berufe im öffentlichen Dienst attraktiver zu machen und Transparenz über die Aufgabenfelder zu schaffen. Durch die direkte Interaktion mit den Mitarbeitern und den Diensthunden konnten die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung von Sicherheit und Rechtstaatlichkeit im Alltag besser verstehen. Die Veranstaltung zeigte anschaulich, wie präzise Kontrollen und der Einsatz von trainedierten Tieren dazu beitragen, die Grenzen des Landes effektiv zu schützen.

Kooperationen und zukünftige Perspektiven

Zusätzlich zu den inneren Aufgaben arbeitet das BAZG eng mit Partnerbehörden zusammen - im Grenzraum ebenso wie im Bahnverkehr und an Flughäfen. Diese Vernetzung ist essenziell, um Sicherheitslücken zu schließen und illegale Aktivitäten flächendeckend zu bekämpfen. Die Jugendlichen erhielten durch die Veranstaltungen einen ersten Blick in dieses kooperative Netzwerk, das nationale und internationale Strukturen miteinander verknüpft.

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Der Nationale Zukunftstag bietet somit eine einzigartige Plattform, um junge Menschen für den öffentlichen Sektor zu begeistern. Die Kombination aus theoretischem Wissen über Artenschutz und Steuerrecht mit praktischer Erfahrung an den Frontlinien der Grenzsicherung hat den Teilnehmern ein umfassendes Bild der beruflichen Möglichkeiten beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit vermittelt. Diese Initiativen sind entscheidend, um das Vertrauen der Gesellschaft in die Sicherheitsstrukturen zu stärken und den Nachwuchs für anspruchsvolle Dienstposten zu gewinnen.