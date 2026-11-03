Bayern, United und Barcelona: Champions-League-Highlights mit klaren Siegen

FC Bayern München und Manchester United erringen wichtige Siege in der Champions League. Barcelona dominiert gegen Aston Villa, während PSG und Inter klar gewinnen.

Die Champions League bescherte den europäischen Topklubs am Abend eine Reihe von deutlichen Ergebnissen, die die aktuelle Formkurve der Teilnehmer verdeutlichten. Im Camp Nou präsentierte sich FC Barcelona als dominierende Kraft gegen den Gast Aston Villa. Der katalanische Verein startete früh in Führung und konnte diese durch konsequente Spielweise bis zum Ende behaupten. Besonders Lamine Yamal sorgte für die Initialzündung, indem er in der siebten Minute die Defensive der Gäste nutzte. Die Partie entwickelte sich zu einem klaren Sieg für die Heimmannschaft, die ihre offensive Überlegenheit spielerisch umsetzte.

Barcelona dominiert Aston Villa mit frühen Toren

Der Start in das Spiel im Camp Nou verlief für Aston Villa denkbar schlecht. Bereits in der siebten Minute profitierte Lamine Yamal von einem Fehler in der Abwehrreihe der Briten und schlenzte den Ball ungestört ins Tor. Das 1:0 traf Aston Villa hart, doch die Gäste fanden schnell zurück ins Geschehen. Johan Manzambi, der mit seinem Team in Barcelona zu Gast war, hatte in der ersten Halbzeit gleich zwei Chancen auf den Ausgleich, scheiterte jedoch. Nach der Pause erhöhte Raphinha für Barcelona und erschwerte die Situation für die Engländer erheblich. In der sechsten Minute nach Wiederbeginn sah Manzambi dann die Rote Karte, woraufhin Raphinha zwei Minuten später den endgültigen Deckel draufmachte. Der Schlusspunkt markiert einen verdienten Sieg für die Katalanen.

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Bayern München setzt sich trotz Personalausfälle durch

Beim Vergleich zwischen dem FC Bayern München und Atlético Madrid zeigte sich ein anderes Bild. Obwohl Manuel Neuer wieder im Tor stand, fehlten Offensivkräfte wie Serge Gnabry, Luis Díaz, Ismael Saibari und Jamal Musiala. Dennoch bestimmten die Münchner die erste Halbzeit und ließen das Zielwasser vermissen. Nach der Pause änderte sich die Situation durch einen kapitalen Fehler im Kollektiv von Atlético. Lennart Karl, der zuletzt unter Kritik stand, schleich sich im Rücken heran und chippte den Ball aus elf Metern über Jan Oblak. Konrad Laimer verdoppelte anschließend durch einen Vollspanner via Lattenunterkante. Damit sicherte sich Bayern die drei Punkte.

Manchester United dreht das Spiel gegen AS Rom

Für Manchester United unter Coach Michael Carrick wurde es zu einem Alles-oder-Nichts-Spiel. Die Red Devils steckten in einer tiefen Krise und brauchten dringend Erfolg. Gegen die in der heimischen Liga noch ungeschlagene AS Roma sahen die Dinge zunächst düster aus. Nach siebzehn Minuten stand es bereits 2:0 für die Italiener dank Toren von Matias Soulé und Donyell Malen. Doch United fing sich und kam in der fünfundfünfzigsten Minute durch einen Penalty von Bruno Fernandes zurück. Blut geleckt, profitierte Matheus Cunha in der achtundachtzigsten Minute von einem Aussetzer Leonardo Balerdis zum Ausgleich. Shea Lacey assistierte daraufhin zum 3:2-Sieg. Cunha erhielt später eine Gelb-Rote Karte, schmälerte aber nicht den ersten Sieg seit dem zehnten September.

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PSG feiert torreich mit Geste an Jesús de Miguel

Ein rührendes Highlight bot PSG im Verlauf seines Auftritts. Nach einem turbulenten Start, bei dem Fabián Ruiz nach dem 4:0-Tor eine Geste des Gedenkens an den tragisch verstorbenen Landsmann Jesús de Miguel vollzog, beruhigte sich das Spiel. Ruiz selbst traf erneut zum 5:0. Kurz vor Schluss sorgte David Boly mit einem herrlichen Treffer für das 6:0. Diese klare Dominanz unterstrich die Stärke der Franzosen in dieser Phase der Gruppenphase. Die Bilanz von Mark van Bommel als Trainer von Feyenoord bleibt indes miserabel. Mit einem klaren 0:3 gegen Inter Mailand, bei dem Yann Bisseck und Pio Esposito trafen, verlor Van Bommel sein vierzehntes von sechzehn Partien in der Champions League.

LASK und Inter Mailand sichern sich wichtige Punkte

Auch Linzer ASK und Inter Mailand gingen als Sieger vom Platz. Gegen Slovan Bratislava fuhr der LASK seinen zweiten Sieg in der Champions League ein. Kaspar Jørgensen traf doppelt, Robert Ljubicic und Samuel Adeniran sorgten für die Entscheidung zum 4:0. Mit sechs Punkten nach vier Spielen ist man dem Überwintern in der Königsklasse einen großen Schritt nähergekommen. Slowakei steht mit vier Niederlagen am Ende der Tabelle. Im anderen Spiel setzte sich Inter Mailand mit 3:0 gegen Feyenoord durch. Manuel Akanji spielte für Inter, konnte aber den klaren Sieg seiner Mannschaft nicht verhindern, dass Feyenoord verliert. Die Niederlage vertieft die Krise für Trainer Mark van Bommel.