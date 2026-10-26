Bayern-Trainer Kompany wegen Erschöpfung im Spital

Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München, ist aufgrund eines Zusammenbruchs ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Vater berichtet von überlangen Arbeitszeiten, die zur Erschöpfung beigetragen haben könnten. Der Klub muss nun wochenlang auf seinen Coach verzichten.

Der FC Bayern München muss für die kommenden Wochen auf seinen Cheftrainer Vincent Kompany verzichten. Der 38-Jährige, der erst im Sommer vom VfL Wolfsburg an die Isar wechselte, wurde nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert.

Die genaue Diagnose wurde noch nicht veröffentlicht, es wird jedoch vermutet, dass die extreme Belastung der letzten Monate einen Teil der Ursache darstellt. Kompanys Vater, Pierre, beschrieb den Alltag seines Sohnes als äußerst anstrengend: 'Er arbeitet meist 18 Stunden am Tag und sieht seine Kinder nur sehr wenig.

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' Auch der ehemalige Bayern-Spieler Lothar Matthäus äußerte sich besorgt über die Arbeitsbelastung im modernen Fußball, der durch steigende Spielzahlen und kürzere Vorbereitungszeiten gekennzeichnet sei. Trotz der erfolgreichen Saison, die Bayern derzeit mit 17 Punkten anführt, steht die Gesundheit des Trainers im Fokus.