Bayern München vs. Borussia Dortmund: Chancen und Aktionen der ersten Halbzeit

Die erste Halbzeit des Derbys zwischen Bayern München und Borussia Dortmund zeigt sich chancenreich, aber torlos. Spieler wie Carney Chukwuemeka, Michael Olise und Harry Kane versuchen sich an Abschlüssen, scheitern jedoch an der Abwehr oder dem Pfosten. Fouls und Freistöße prägen das intensive Duell.

Ball abgeblockt. Carney Chukwuemeka ( Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Ball abgeblockt. Maximilian Beier ( Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.

Bayern München verfehlt das Tor

Vorbereitet von Carney Chukwuemeka. Vorbeigeschossen. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Michael Olise (FC Bayern München) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.

Also read Bayern gegen Dortmund live im TV: So seht ihr das Bundesliga-Topspiel in der Schweiz

Vorbereitet von Alphonso Davies. Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. WerbungFoul von Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München).

Advertisement

Kane und Davies mit Torgefahr

Ball abgeblockt. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Olise. Alphonso Davies (FC Bayern München) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.

Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen. Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Bayern München und Borussia Dortmund.