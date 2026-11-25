Bayern München erleidet die erste Champions-League-Niederlage gegen Lille, während PSG und Manchester United ebenfalls Punkte verspielen. Eine Analyse der aktuellen Tabellenlage.

Bayern München kassiert in der Champions League die erste Saisonniederlage, als die Mannschaft am Mittwochabend beim OSC Lille mit 1:2 verliert. Diese Pleite markiert einen significanten Ausrutscher für den deutschen Rekordmeister, der mit acht Punkten aus fünf Spielen nun im Mittelfeld der Ligaphase der Königsklasse liegt. Das Spiel in Frankreich endete mit einem bitteren Nachgeschmack, da die Münchner ihre Führung verschlafen hatten.

Bayern München verliert das Spiel gegen Lille 1:2

Die Münchner starteten hervorragend in das Auswärtsspiel bei Lille, wobei die frühe Führung aus einem Eckball resultierte. Tom Bischof steuerte die Kugel von der Eckfahne ins Zentrum, wo der Abwehrspieler Dayot Upamecano zum 1:0 nach 15 Minuten kopfte. Doch Bayern verpasste es konsequent, den Vorsprung auszubauen. Unmittelbar nach der Halbzeit pause rächte sich diese Versäumnis, als Ayase Ueda nach einem Foul im Sechzehner den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Das VAR-System entschied in dieser Phase zu Gunsten der Bayern, doch das Glück war nur von kurzer Dauer.

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Nach einer Stunde Spielzeit brach die Defensive der Münchner komplett zusammen. Ngoy steuerte Ueda erneut an, der aus kurzer Distanz in der unteren Ecke zum 1:1 traf und Torwart Urbig keine Chance ließ. Nur zwei Minuten später schoss Aleksandar Pavlovic den Ball ins eigene Netz und bescherte Lille die Führung zum 1:2. Bayern drückte zwar auf den Ausgleich, scheiterte aber an der französischen Defensive. Die erste Saison-Pleite in der Champions League bleibt somit auf der Strecke.

PSG verliert die erste Champions-League-Partie gegen Roma

Auch der Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal in dieser Saison Punkte in der Champions League liegen lassen. Das Heimspiel gegen AS Roma endete unentschieden und kostet den französischen Club frühzeitig valuable Punkte in der Tabelle. Paris Saint-Germain tut sich lange schwer gegen die Gäste aus Rom, wobei Mario Hermoso die Römer bereits nach fünf Minuten in Führung brachte.

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Der Ausgleich für Paris Saint-Germain folgte erst per Elfmeter, nachdem Wesley Hakimi im Sechzehner zu Fall gebracht hatte. Wesley verwandelte den Strafstoß und gab dem Team die Führung zurück. Doch in der Schlussviertelstunde drehte sich das Spiel erneut, als Vitinha einen Schuss von Soulé mit dem Arm blockte. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt, und Donyell Malen verwandelte zum 2:2-Ausgleich nach 78 Minuten. Das Unentschieden bedeutet den ersten Punktverlust für Paris Saint-Germain in der laufenden Saison.

Man United und Sporting Lissabon teilen die Punkte

Auch Manchester United konnte den ersten Sieg unter Trainer Mauricio Pochettino nicht feiern, da das Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon mit 2:2 endete. Die Hausherren gingen zunächst durch einen verschossenen Elfmeter in Führung, ehe die Red Devils das Spiel innerhalb von drei Minuten nach der Pause komplett drehten. Captain Bruno Fernandes glich zunächst ebenfalls per Elfmeter zum 1:1 aus und bereitete kurz darauf die erneute Führung vor.

Die Führung hielt jedoch nicht lange, da Suarez nach 80 Minuten akrobatisch zum 2:2-Ausgleich traf. Manchester United schien kurz vor dem Sieg zu stehen, als Sporting-Torhüter Kaique Pereira einen Eckball ins eigene Netz beförderte. Der Treffer wurde jedoch vom VAR aberkannt, da der Torhüter zuvor gefoult wurde. Es blieb beim 2:2, und im Nachspielzeit erhielt Tielemans noch die Gelb-Rote Karte.

Folgen für die Champions-League-Tabellenlage

Die zahlreichen Unentschieden und Niederlagen der Top-Klubs sorgen für eine neu gemischte Lage in der Champions League. Während Bayern München, Paris Saint-Germain und Manchester United Punkte verspielen, profitieren andere Teams von den Schwächen der Favoriten. Diese Entwicklung macht die Ligaphase besonders spannend und offen für Überraschungen.

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Für die betroffenen Mannschaften bedeutet dies, dass der Druck auf die kommenden Spiele zunimmt. Jeder Punkt wird nun kritischer bewertet, und die Toleranzgrenze für Fehler sinkt. Die Fans und Medien beobachten genau, wie die Teams auf diese Rückschläge reagieren und ob sie ihre Form in den nächsten Partien zurückgewinnen können.