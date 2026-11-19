FC Bayern CEO Jan-Christian Dreesen diskutiert Szenarien für Jamal Musialas Genesung. Nach dem Muskelfaserriss steht das Comeback gegen Köln an.

Beim FC Bayern München wächst die Unsicherheit bezüglich der körperlichen Verfassung von Starstürmer Jamal Musiala. Nach Äußerungen von Uli Hoeness hat auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen offen zugegeben, dass unklar ist, ob der 23-Jährige nach seiner Verletzung wieder das alte Top-Level erreichen wird.

Comeback gegen den 1. FC Köln geplant

Jan-Christian Dreesen bestätigte an einem öffentlichen Anlass der Münchner Abendzeitung, dass mit dem Einsatz von Jamal Musiala am kommenden Freitag zu rechnen ist. Der 23-jährige Offensivspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und wird nun gegen den 1. FC Köln in sein Training integriert, um wieder an die frühere Leistungsfähigkeit anzuknüpfen. Dreesen betonte ausdrücklich, dass Musiala seine notwendige Zeit für die vollständige Genesung erhalten wird.

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Dreesen sieht zwei mögliche Zukunftsszenarien

Der Vorstandsvorsitzende skizzierte zwei klare Optionen für die weitere Entwicklung von Jamal Musiala. In der ersten Variante, so Dreesen, freue sich der Verein, wenn der Spieler als der alte, unveränderte Top-Akteur zurückkehrt. Sollte sich jedoch herausstellen, dass Musiala aufgrund der Verletzung oder anderer Faktoren zu einem anderen Spieler wird, müsse man Gespräche führen, um die passende Lösung zu finden.

Vertragslaufzeit bis 2030 und Gehaltsstruktur

Die Verhandlungsbasis für potenzielle Gespräche wird durch die aktuelle Vertragsstruktur geprägt. Der Vertrag von Jamal Musiala ist bis zum Jahr 2030 bei FC Bayern München gebunden. Zudem wird das Gehalt des Stars auf über 23 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Diese signifikante finanzielle Bindung unterstreicht die Dringlichkeit, eine langfristige und zufriedenstellende Perspektive für den jungen Bundesligisten zu schaffen.

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Parallele Unsicherheit durch Aussagen von Uli Hoeness

Die aktuelle Situation wird durch die jüngsten öffentlichen Kommentare von Uli Hoeness zusätzlich befeuert. Hoeness hatte zuvor bereits öffentlich Unsicherheit bezüglich der Entwicklung von Jamal Musiala geäußert. Diese parallele Positionierung der Führungsebene sorgt für mediale Aufmerksamkeit und sorgt dafür, dass Fans und Beobachter den genauen Gesundheitszustand und die sportliche Einordnung genau verfolgen.

Bewertung der Lage durch Vereinsführung

FC Bayern München hat angekündigt, die medizinische und sportliche Lage kontinuierlich zu bewerten. Die Gespräche, auf die Jan-Christian Dreesen anspielte, werden neben der Vereinsführung auch die Familie von Jamal Musiala einbeziehen. Dies zeigt, dass der Verein den Spieler und sein Umfeld in den Entscheidungsprozess einbindet, um die bestmögliche Lösung für die Karriere des 23-Jährigen zu finden.