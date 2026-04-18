Bayern München steht kurz vor dem 35. Meistertitel – Rieder glänzt in Leverkusen

Die Bundesliga-Konkurrenz patzt, während der FC Bayern München durch ein Unentschieden gegen Stuttgart den vorzeitigen Gewinn der 35. Meisterschaft feiern könnte. Fabian Rieder steuert zwei Tore zum Sieg seines Teams bei, während im Abstiegskampf und in hitzigen Nordduellen weitere Spannung herrscht.

Die Spannung in der deutschen Fußball - Bundesliga erreicht ihren Höhepunkt. Mit nur noch wenigen Spieltagen vor Saisonende steuert der FC Bayern München unaufhaltsam auf seinen 35. Meistertitel zu. Ein Unentschieden am Sonntag im heimischen Stadion gegen den VfB Stuttgart würde den Rekordmeister mathematisch zum Champion küren. Die Chancen dafür stehen gut, denn die Konkurrenz aus Dortmund hat am Samstagpatzt und Hoffenheim den Bayern Schützenhilfe geleistet. Nach der beeindruckenden Vorstellung in der Champions League gegen Real Madrid scheint einer Meisterfeier in der bayerischen Landeshauptstadt nichts mehr im Wege zu stehen.

Borussia Dortmund, der erste Verfolger der Münchner, musste eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Gegen die TSG Hoffenheim unterlagen die Schwarz-Gelben, bei denen Gregor Kobel im Tor stand, mit 2:1. Zwei Elfmeter von Andrej Kramaric (41. und 98. Minute) besiegelten die zweite Niederlage in Folge für die Dortmunder. Damit beträgt der Rückstand auf die Bayern weiterhin zwölf Punkte. Mit einem einzigen Zähler am Sonntag hätte Bayern München die Meisterschaft rechnerisch sicher, selbst mit noch vier ausstehenden Spielen. Diese Ausgangslage lässt kaum Raum für Zweifel am Ende der Saison.

In der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund stach ein Schweizer Akteur besonders hervor: Fabian Rieder. Der Schweizer Internationale war der Mann des Tages beim 2:1-Auswärtssieg seines Teams in Leverkusen. Rieder erzielte beide Treffer für seine Mannschaft. Bereits in der 15. Minute traf er nach einem abgefälschten Schuss zum 1:0 für Hoffenheim. Tief in der Nachspielzeit bewies er Nervenstärke und verwandelte einen Elfmeter zum umjubelten Siegtreffer. Mit diesen beiden Toren erhöht der ehemalige Mittelfeldspieler von YB Bern sein Saisontorkonto in der Meisterschaft auf sechs. Leverkusen, das am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale auf Bayern München trifft, war zwischenzeitlich durch einen Kopfball von Patrik Schick in Führung gegangen, nachdem dieser ein Duell gegen Cédric Zesiger gewonnen hatte.

Das hitzige Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV bot ebenfalls dramatische Szenen. Bei Werder Bremen musste der Schweizer Nationalspieler Miro Muheim etwa eine Viertelstunde vor Schluss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Das rechte Knie des Außenverteidigers scheint bei einem Zweikampf in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Das genaue Ausmaß der Verletzung des gebürtigen Zürchers ist noch unklar. Kurz darauf musste auch Philipp Otele, ein weiterer ehemaliger Spieler des FC Basel, das Feld verlassen. Der Nigerianer vom HSV sah nach einem Foulspiel an Cameron Puertas vom FC Lausanne-Sport die Rote Karte. Matchwinner für Werder Bremen war der dänische Doppeltorschütze Jens Stage. Der Treffer zum 3:1 in der Nachspielzeit ging auf das Konto von Puertas, der damit seinen ersten Bundesligatreffer erzielen konnte.

Im Abstiegskampf konnte der VfL Wolfsburg einen wichtigen Sieg einfahren und schöpft damit neue Hoffnung. Gegen Union Berlin gewann die Mannschaft von Patrick Wimmer und Dzenan Pejcinovic mit 2:1. Beide Torschützen trafen für den Vorletzten, der nun nur noch zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz liegt. Bei Union Berlin feierte Marie-Louise Eta ihr Debüt als erste Cheftrainerin in der Geschichte der Männer-Bundesliga. Ihr Einstand verlief jedoch nicht nach Wunsch, da ihre Mannschaft die Punkte nicht mit nach Hause nehmen konnte. Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt somit bis zum Schluss spannend und verspricht weitere dramatische Wendungen. Diese Ergebnisse zeigen, wie eng die Liga in vielen Bereichen noch beisammenliegt und welche Bedeutung jeder einzelne Punkt hat





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