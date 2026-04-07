Bayern München siegt im Bernabéu – Neuer brilliert und legt den Grundstein für das Weiterkommen

Bayern München gewinnt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid mit 2:1. Manuel Neuer überragt im Tor und ebnet den Weg für den Einzug in die nächste Runde.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Im Estadio Santiago Bernabéu hat Bayern München gegen Real Madrid mit 2:1 gewonnen. Ein Sieg, der vor allem der überragenden Leistung von Bayern-Keeper Manuel Neuer zu verdanken ist. Bayern München , im Stile eines zukünftigen Champions, hat dem großen Rivalen Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse den Schrecken der letzten Jahre genommen. Nach dem lange Zeit dominierenden 2:1 im Bernabéu-Stadion durch Tore von Luis Díaz (41.

Minute) und Harry Kane (46.) hat der deutsche Rekordmeister beste Chancen, gegen den Champions-League-Rekordsieger erstmals seit 2012 wieder ein K.o.-Duell zu gewinnen. Die vergangenen vier Duelle hatte Real jeweils für sich entschieden. Die Königlichen leben aber nach dem Anschlusstor des starken Kylian Mbappé (74.) noch. Das Rückspiel des Giganten-Duells in der heimischen Allianz Arena in einer Woche geht das Team von Vincent Kompany jetzt als Favorit an. Der Belgier, der am Freitag seinen 40. Geburtstag feiert, erlebte sein Star-Ensemble in seinem 100. Pflichtspiel als Bayern-Coach wie gewünscht: ohne Ehrfurcht, dominant, ballsicher, entschlossen – und nach einer gewissen Anlaufzeit auch effektiv vorm Tor. Manuel Neuer glänzte mit herausragenden Paraden. Das Münchner Kollektiv beherrschte das Spiel größtenteils, doch Reals Individualisten waren immer wieder gefährlich, insbesondere durch Mbappé. Der Franzose scheiterte bei zahlreichen Abschlüssen, ebenso wie Offensivkollege Vinícius Júnior, immer wieder am glänzend reagierenden Manuel Neuer im Bayern-Tor. Der 40-Jährige zählte zu Bayerns Besten. Angeführt vom omnipräsenten Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich bestimmten die Bayern das Geschehen auf dem Rasen. Doch sie ermöglichten auch Real viele gute Möglichkeiten – etwa nach Fehlpässen von Neuer. Der 40-Jährige war aber, zwei Jahre nach seinem folgenschweren Patzer im Halbfinal-K.o., in wichtigen Momenten, besonders gegen Mbappé, ein echter Rückhalt.\Der Real-Mythos zog an diesem Abend nicht wie früher. Neuer lenkte mit Weltklasse-Manier einen Schuss von Mbappé mit der Hand am Tor vorbei (66.). Nur einmal war Neuer geschlagen, auch wenn er am Schuss von Mbappé aus kurzer Distanz noch mit der Hand dran war. Die Bayern waren nach dem 2:0 nicht mehr effektiv im Abschluss, spielten beste Überzahlsituationen schlecht aus. Sie besaßen jedoch insgesamt die besseren Einzelspieler und das bessere Kollektiv. Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Vielen Dank fürs Dabeisein. In Kürze finden Sie hier einen ausführlichen Bericht. Díaz und Olise setzten sich ab, doch der Pass von Díaz war zu ungenau, zu steil. Der Franzose kam nicht ran. Musiala hatte das 3:1 auf dem Fuß. Klasse gespielt von den Bayern: Olise in den Strafraum, der Ball wird abgelegt auf Musiala, doch er konnte aus elf Metern nicht verwandeln. Vinicius tankte sich auf der linken Seite in den Strafraum und fiel, er forderte einen Elfmeter, bekam diesen aber zu Recht nicht. Alexander-Arnold spielte von rechts den starken tiefen Pass auf den langen Pfosten, dort rauschte Mbappé heran, wieder war Neuer zur Stelle, aber der Ball war dieses Mal drin. Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Tah säbelte Mbappé um, das hätte Gelb geben müssen. Da hatte er Glück, das hätte man auch mit Rot ahnden können. Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.\Das Spiel bot eine Vielzahl an spannenden Momenten und bemerkenswerten Leistungen. Manuel Neuer, der Torhüter des FC Bayern München, zeigte eine herausragende Leistung, die maßgeblich zum Sieg beitrug. Seine Paraden, insbesondere gegen Kylian Mbappé, waren von entscheidender Bedeutung und bewiesen seine Klasse und Erfahrung. Die taktische Disziplin und das Engagement der gesamten Mannschaft trugen dazu bei, Real Madrid in Schach zu halten. Obwohl Real Madrid versuchte, durch individuelle Klasse und schnelles Umschaltspiel gefährlich zu werden, konnte Bayern München die Kontrolle über das Spielgeschehen behalten und wichtige Tore erzielen. Die Kombination aus Defensive und Offensive ermöglichte es Bayern, das Spiel zu dominieren und den wichtigen Auswärtssieg zu erringen. Die Leistung von Spielern wie Joshua Kimmich im Mittelfeld und die Effektivität im Angriff, insbesondere durch die Tore von Luis Díaz und Harry Kane, waren entscheidend für den Erfolg. Das Spiel war ein Beweis für die Stärke und das Potenzial des FC Bayern München, auch gegen einen starken Gegner wie Real Madrid bestehen zu können. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Bayern München diese Form beibehalten und seine Ambitionen in der Champions League verwirklichen kann





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