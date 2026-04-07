Bayern München schlägt Real Madrid in der Champions League mit 2:1

Bayern München gewinnt im Auswärtsspiel gegen Real Madrid und legt damit den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Die Münchner überzeugten mit einer starken Leistung und setzten sich mit 2:1 durch.

Bayern München legt in der Champions League den Grundstein für den Halbfinal-Einzug: Die Münchner gewinnen bei Real Madrid verdient mit 2:1. Von Beginn an zeigten die Bayern, wer hier die Zügel in der Hand hält. Sie dominierten das Spielgeschehen und erspielten sich gleich zu Beginn hochkarätige Chancen. Serge Gnabry und Dayot Upamecano vergaben in den ersten zehn Minuten zwei vielversprechende Gelegenheiten, doch das sollte nur ein Vorgeschmack auf das sein, was folgte.

Nach einer Viertelstunde wurde Bayerns Torhüter Manuel Neuer erstmals ernsthaft geprüft, als er mit einer Glanzparade gegen die gefährlichen Stürmer Mbappé und Vinicius glänzte und somit einen frühen Rückstand verhinderte. Die hochklassige Begegnung, die alle erwartet hatten, entfaltete sich in all ihrer Pracht. Ein Fehlpass von Vinicius leitete dann die Führung ein: Harry Kane passte im Zentrum auf Gnabry, der den Ball perfekt für Luis Díaz durchsteckte. Díaz, allein vor dem Torhüter Lunin, ließ sich die Chance nicht nehmen und brachte die Bayern in der 40. Minute mit 1:0 in Führung. Die Bayern waren nun auf Halbfinal-Kurs und gingen mit diesem wichtigen Vorsprung in die Halbzeitpause. \Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhten die Münchner den Druck und bauten ihre Führung aus. Keine 30 Sekunden waren gespielt, da eroberte Pavlovic im Mittelfeld den Ball von Carreras. Er passte auf Olise, der die Kugel zu Kane weiterleitete. Harry Kane, der sich in hervorragender Form präsentierte, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und schoss den Ball zum 2:0 ins Tor. Die Königlichen, Real Madrid, bemühten sich in der Folge um den Anschlusstreffer, doch ihre Abschlüsse waren oft zu ungenau oder wurden von der starken Bayern-Defensive vereitelt. Wenn es doch einmal gefährlich wurde, war Bayerns Schlussmann Manuel Neuer stets zur Stelle und parierte souverän. Auf der Gegenseite verpasste Olise das 3:0 nur knapp, ein Schuss von Díaz wurde von Alexander-Arnold abgeblockt. Die Spannung stieg, als Real Madrid in der Schlussphase mehr Druck ausübte. \Eine Viertelstunde vor Schluss wurden die Bemühungen der Madrilenen endlich belohnt. Alexander-Arnold spielte einen präzisen Pass ins Zentrum. Der französische Spieler ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte eiskalt zum 1:2 aus Sicht von Madrid. Neuer konnte den Ball zwar noch berühren, doch er überquerte bereits die Torlinie. In der Schlussphase verteidigten die Bayern geschickt um den eigenen Strafraum herum und lauerten auf Konterchancen. Sie ließen sich von den Angriffsbemühungen Real Madrids nicht aus dem Konzept bringen und sicherten den verdienten Sieg bis zum Abpfiff. Der deutsche Rekordmeister bewies seine Klasse und setzte einen wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale der Champions League. Die Leistung der Bayern war von taktischer Disziplin, individueller Klasse und unbändigem Siegeswillen geprägt. Die Spieler zeigten eine beeindruckende Teamleistung, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive überzeugte. Das Ergebnis von 2:1 ist ein verdienter Lohn für eine dominante Vorstellung und ein vielversprechender Ausblick auf die weiteren Spiele in der Champions League





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