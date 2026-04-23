Bayern München muss 90.000 Euro Strafe zahlen – Fans attackierten Fotografen

Der FC Bayern München wurde von der UEFA wegen Vorfällen beim Champions-League-Spiel gegen Real Madrid mit einer Geldstrafe belegt. Fans hatten Fotografen angegriffen und Sicherheitsbestimmungen verletzt. Ein Teilausschluss des Stadions wurde abgewendet.

Der FC Bayern München muss nach den Vorfällen beim Champions-League-Viertelfinalspiel gegen Real Madrid eine empfindliche Geldstrafe von fast 90.000 Euro zahlen, kann das Rückspiel im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain aber vor vollen Rängen bestreiten.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) verhängte die Strafe aufgrund mehrerer Verstöße, darunter das Eindringen von Fans in den Innenraum, das Zeigen unangemessener Botschaften, das Blockieren von Fluchtwegen und das Werfen von Gegenständen. Die Münchner entgehen jedoch einem drohenden Teilausschluss des Stadions. Die Vorfälle hatten sich in der Schlussphase des dramatischen Spiels gegen Real Madrid ereignet. Nach dem Siegtreffer in der Nachspielzeit brachen Bayern-Fans über den Zaun und drängten sich zum Spielfeldrand.

Im Jubel wurden Fotografinnen und Fotografen, die sich hinter der Werbebande befanden, angegriffen und eingeklemmt. Die Polizei bestätigte, dass mindestens zwei Frauen und zwei Männer verletzt wurden. Die UEFA bestrafte das Eindringen in den Innenraum mit 40.000 Euro, die Verbreitung unangemessener Botschaften mit 30.000 Euro, das Blockieren von Durchgängen mit 14.000 Euro und das Werfen von Gegenständen mit 5.625 Euro. Diese Geldstrafe ist ein deutliches Signal der UEFA, dass solche Vorfälle nicht toleriert werden und Konsequenzen haben werden.

Es zeigt auch die Verantwortung, die Vereine für das Verhalten ihrer Fans tragen. Die Sicherheit von Journalisten und anderen Personen im Stadion hat oberste Priorität. Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich nach dem Spiel kritisch zu den Vorfällen, versuchte aber gleichzeitig, das Verhalten der Fans zu relativieren. Er sprach von Chaos und entschuldigte sich für die Situation, betonte aber auch die außergewöhnliche Atmosphäre und die intensiven Emotionen, die das Spiel ausgelöst hatte.

Glück für den FC Bayern ist, dass die UEFA von einer bereits im Dezember 2025 verhängten Bewährungsstrafe absehen wird, die bei weiteren Verstößen zur Sperrung der Südkurve geführt hätte. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Verein, das entscheidende Spiel gegen Paris Saint-Germain vor der gesamten Fangemeinde auszutragen. Die UEFA hat damit ein Zeichen gesetzt, dass sie die Bedeutung eines vollen Stadions in einem so wichtigen Spiel anerkennt, während sie gleichzeitig die Notwendigkeit betont, Verstöße gegen die Sicherheitsbestimmungen zu ahnden.

Die Geldstrafe dient als Warnung und soll dazu beitragen, ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Situation verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen Vereine und Sicherheitskräfte bei der Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung bei hoch emotionalen Fußballspielen stehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten, um eine sichere und respektvolle Umgebung für Spieler, Offizielle, Journalisten und Fans zu schaffen





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