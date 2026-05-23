Bayern München gewinnt DFB-Pokal und führt zum Double

Harry Kane hat den FC Bayern München zum 21. Pokalsieg und dem Double geführt. Der Engländer erzielte einen Hattrick und führte die Bayern zum Sieg im DFB-Pokalfinal gegen den VfB Stuttgart.

Harry Kane hat den FC Bayern München zum 21. Pokalsieg und dem Double geführt. In einem langen, zähen DFB-Pokalfinal entthronte die Meister-Mannschaft von Vincent Kompany den Titelverteidiger VfB Stuttgart mit einem schliesslich hochverdienten 3:0 (0:0).

Sechs Jahre nach ihrem letzten Triumph im Berliner Olympiastadion benötigten die Münchner jedoch immense Geduld, weil der VfB über weite Strecken mit viel Laufarbeit, Disziplin und körperlicher Robustheit gut dagegenhielt. Doch bei den entscheidenden Szenen fehlte der Stuttgarter Defensive vor 74’036 Zuschauern. Kane war erst mit dem Kopf nach einer präzisen Flanke von Michael Olise erfolgreich (55. Minute).

Dann zeigte der Engländer bei seinem 60. Pflichtspieltor in dieser Saison seine ganze Klasse im Strafraum, als er mit dem rechten Fuss VfB-Torwart Alexander Nübel ein zweites Mal überwand (80. ). Mit einem sicher verwandelten Handelfmeter setzte der englische Starstürmer in der zweiten Minute der Nachspielzeit auch den Schlusspunkt.

Nach der frühzeitigen Meisterschaft in der Bundesliga und dem unglücklichen Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain war zuletzt darüber spekuliert worden, ob die Saisonbewertung der Bayern von nur einem einzigen Spiel abhängen würde. Hätten die Bayern nicht gewonnen, hätte die Bundesliga-Rekordsaison laut Kane «einen bitteren Beigeschmack» gehabt. So endete sie im grossen Münchner Jubel und einer nächsten Partynacht





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