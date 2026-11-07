Bayern München gegen Mainz 05: Urs Fischer sucht ersten Heimsieg

FC Bayern München trifft am Samstag um 15:30 Uhr auf den 1. FSV Mainz 05. Trainer Urs Fischer hofft auf den ersten Heimtritt nach Punkten, während der Rekordmeister die Serie am Stück verteidigen will.

Der FC Bayern München empfängt am Samstagnachmittag den 1. FSV Mainz 05 zur Begegnung in der Bundesliga. Das Match beginnt um 15:30 Uhr im Stadion. Beide Teams befinden sich in einer spannenden Phase der Saison, wobei die Münchner punktgleich an der Tabellenspitze mit Borussia Dortmund stehen. Für den Schweizer Trainer Urs Fischer ist dies die Chance, den lang ersehnten ersten Heimsieg der laufenden Runde zu erringen.

Bayer Kaderaktualisierungen vor dem Spiel

Die Aufstellungen zeigen deutliche Veränderungen aufgrund von Verletzungen und Sperren. Bei den Münchenern müssen Co-Trainer Aaron Danks Brown und Pavlović für Bischof und Davies aufrücken, die auf der Bank verbleiben. Zudem stehen den Bayern nur sechs Feldspieler und zwei Ersatztorhüter, Ulreich und Urbig, aus der Reserve zur Verfügung. Cheftrainer Vincent Kompany fehlt weiterhin, ebenso wie Díaz, Saibari, Gnabry und Musiala.

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Gastgeber Mainz 05 hat mit zwei gesperrten Spielern zu kämpfen. Mwene ist aufgrund einer Gelbsperre nicht einsatzbereit, während Posch nach Gelb-Rot nicht auflaufen darf. Auch Nebel und Tietz beginnen auf der Bank. Stattdessen starten Gruber, Lee, Widmer und Königsdörffer in die Partie. Diese personellen Engpässe erschweren die Aufgabe gegen den deutschen Rekordmeister erheblich.

Tabelle und aktuelle Formkurve der Teams

Der 1. FSV Mainz 05 wartet weiterhin auf seinen ersten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison. Bisher sammelte das Team vor eigenem Publikum lediglich einen Punkt beim Spiel gegen Paderborn am ersten Spieltag. Die Auswärtsergebnisse waren ebenfalls enttäuschend. Nach dem Pokal-Aus beim VfL Bochum folgte eine deutliche 1:4-Niederlage bei der SV Elversberg. Diese Ergebnisse haben den FSV auf Rang zehn in der Tabelle abrutschen lassen.

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Der FC Bayern München zeigt sich hingegen stabil. Die Mannschaft ist seit 30 Auswärtsspielen in Serie ohne Niederlage geblieben. Die letzte Niederlage im Auswärtsgeschäft stammt historisch bedingt aus Mainz. traditionell haben es die Bayern schwer bei den Mainzern, da die Rheinhessen in der Vergangenheit oft erfolgreich waren. Jüngst gewannen die Rheinhessen vier von sechs Heimspielen gegen den deutschen Rekordmeister.

Liveticker-Details und Taktische Aussichten

Trotz der zahlreichen Ausfälle gelang den Bayern unter der Woche ein wichtiger Erfolg. In Spanien setzte sich das Team von Co-Trainer Aaron Danks Brown mit 2:0 gegen Atlético Madrid durch. Dabei feierten Neuer und Olise ihr Comeback nach Verletzungen. Dieser Erfolg gibt dem Team Sicherheit, obwohl elf Tage vier Pflichtspiele zu absolvieren sind.

Die Konstellation vor dem Spiel am Samstag bietet Mainz die Möglichkeit, die sportliche Talfahrt zu stoppen. Trainer Urs Fischer steht unter keinem großen Druck, da die rheinländische Elf wenig zu verlieren hat. Die Münchner wollen die positive Auswärtsserie fortsetzen. Die Partie wird um 15:30 Uhr angepfiffen und im Liveticker verfolgt.