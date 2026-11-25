Bayern München reist zu Lille OSC. Ohne Harry Kane und Michael Olise sucht der Rekordmeister Punkte in der Champions League. Alles zur Aufstellung.

Die Champions League erreicht am Mittwochabend mit der fünften Runde der Ligaphase ihren letzten Höhepunkt vor der Pause. Eine dieser Begegnungen steht im Fokus, wenn der FC Bayern München in der Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy beim Lille OSC gastiert. Der Anstoß für diese wichtige Partie ist um 21 Uhr angesetzt. Für die bayerische Mannschaft ist dies die Chance, sich nach einer enttäuschenden Länderspielpause zurück ins Geschehen zu kämpfen. Lille hingegen braucht theoretisch noch ein Wunder, um die K.o.-Phase zu erreichen.

Lille OSC kämpft um das kleine Wunder

Der Lille OSC ist nach der ersten Hälfte der aktuellen Champions-League-Saison an der tabellarischen Schlussposition notiert. Das Team hat es lediglich auf einen einzigen Punkt geschafft. Die Bilanz aus den vergangenen Spielen ist durchwachsen bis negativ. Nach Niederlagen gegen Betis Sevilla, Arsenal und Galatasaray reichte es gegen Bodø/Glimt lediglich zu einem torlosen Unentschieden. Gegen den deutschen Rekordmeister gilt das Team als klarer Außenseiter. Die einzige kleine Hoffnung liegt auf dem Sieg bei Paris Saint-Germain, der aber erst in der Nachspielzeit durch ein Doppelschlag von PSG ermöglicht wurde.

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Verletzungssorgen bei Bayern München

Der FC Bayern München hat die Länderspielpause nicht siegreich überstanden. Beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln waren die Ergebnisse zwar nebensächlich, doch die Personalsituation hat sich drastisch verschlechtert. Langfristig muss der Starstürmer Harry Kane auf seine Verfügbarkeit verzichten. Diese Ausfallssonde wiegt schwer für die Offensive. Zusätzlich fällt Michael Olise aufgrund einer Fußprellung aus, die er im Spiel gegen den 1. FC Köln erlitt. Für Trainer Vincent Kompany bedeutet dies eine enorme Zäsur in der Angriffslinie.

Kompany setzt auf Alternativen

Ohne die beiden offensiven Schlüsselspieler muss sich das Quartett um Nathaniel Brown, Tom Bischof, Konrad Laimer und Lennart Karl in der Spitze formieren. Vincent Kompany hatte im Vorfeld zwar von kreativen Lösungen gesprochen, die Nominierungen der Ersatzkräfte lassen jedoch andere Schlüsse zu. Die Hereinnahmen von Hiroki Itō, Min-jae Kim und Tom Bischof deuten auf eine defensive Ausrichtung hin. Es bleibt abzuwarten, wie das Team ohne Kane und Olise die Tore bedroht. Die Strategie wird vermutlich darin bestehen, das Ergebnis zu halten, statt riskante Offensivaktionen zu starten.

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Lille wechselt unter Ancelotti die Akteure

Auch der Lille OSC hat in der letzten Generalprobe mit einer 1:0-Niederlage gegen Olympique Lyon zu kämpfen gehabt. Dadurch musste der Tabellenführer PSG davonziehen lassen und liegt nun fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter in der Ligue 1. Trainer Davide Ancelotti reagiert auf die Situation mit vier personellen Änderungen im Vergleich zum letzten Wochenende. Calvin Verdonk und Maxima Goffi übernehmen die defensiven Außenbahnen. In der Offensive dürfen Ethan Mbappé und Ayase Ueda ihre Auftritte bestreiten. Romain Perraud, Dilane Bakwa und Soriba Diaoune bleiben außen vor. Tanguy Nianzou fehlt komplett im Kader.

Wiedergutmachung für Luis Díaz

Ein positives Signal kommt aus dem Kader des FC Bayern München. Luis Díaz, der in der Vergangenheit fehlte, kehrt in den aktiven Kader zurück. Für den kolumbianischen Nationalspieler wird es jedoch noch nicht für die vollen 90 Minuten reichen. Er dürfte als Joker auf dem Platz stehen und eine wichtige Rolle im Spielgeschehen einnehmen. Diese Nachricht ist für die Münchner Fans eine freudige Developement, da sie die Flexibilität im letzten Drittel erhöht. Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Lille kann Tanguy Nianzou nicht verfolgen, da er nicht im Aufgebot steht. Die Partie verspricht Spannung, da Lille einen Sieg dringend braucht und Bayern Punkte sammeln muss, um nicht den Anschluss zu verlieren.