Bayer Leverkusen verliert gegen VfB Stuttgart mit 1:2

Bayer 04 Leverkusen unterliegt dem VfB Stuttgart mit 1:2. Demirovic und Leweling treffen für Stuttgart, Schick verkürzt per Kopf nach einer Ecke.

Bayer 04 Leverkusen hat das Spiel gegen den VfB Stuttgart mit 1:2 verloren. Die Partie begann mit dem Anstoss zur ersten Halbzeit. Ermedin Demirovic brachte die Stuttgarter mit 0:1 in Führung, Jamie Leweling erhöhte per Kopf nach einer Ecke auf 0:2. Patrik Schick gelang für Leverkusen per Kopf nach einer Ecke von Aleix García der Anschlusstreffer zum 1:2.

Tore und Chancen im Spielverlauf

Der VfB Stuttgart ging früh in Führung. Ermedin Demirovic traf mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte unten links zum 0:1. Kurz darauf versuchte Bilal El Khannouss einen Schuss aus der Strafraummitte, der jedoch in der Mitte des Kastens gehalten wurde. Vorbereitet wurde diese Aktion von Deniz Undav mit einem Steilpass.

Also read Torverlauf: Frosinone Calcio gegen US Lecce steht 1:0

In der 11. Minute bekam Bilal El Khannouss in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit folgten mehrere Freistösse für beide Mannschaften. Ibrahim Maza, Patrik Schick, Ermedin Demirovic und Facundo Medina bekamen jeweils Freistösse in der eigenen oder gegnerischen Hälfte.

Kurz vor der Pause baute Stuttgart die Führung aus. Jamie Leweling traf mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke zum 0:2. Zuvor hatte Grischa Prömel einen Schuss aus kürzester Distanz, der in der Mitte des Kastens gehalten wurde. Vorbereitet wurde diese Chance von Jeff Chabot.

Advertisement

Leverkusen kommt nach der Pause besser ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leverkusen den Druck. Patrik Schick erzielte per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Flanke kam von Aleix García nach einer Ecke. Zuvor hatte Jeff Chabot die Ecke für Leverkusen verursacht.

In der Folgezeit gab es weitere Chancen für beide Teams. Lucas Vázquez versuchte es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Ball ging jedoch links vorbei. Vorbereitet wurde diese Aktion von Jarell Quansah. Auch Patrik Schick hatte per Kopf eine weitere Möglichkeit, die jedoch über das Tor flog, ebenfalls nach einer Flanke von Jarell Quansah.

Auf der anderen Seite versuchte sich Ermedin Demirovic mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wurde links unten gehalten. Vorbereitet wurde diese Aktion von Deniz Undav mit einem langen Ball. Auch Jeff Chabot kam per Kopf zu einer Chance, der Ball ging jedoch rechts vorbei, nach einer Flanke von Chris Führich.

Weitere Chancen blieben ungenutzt. Luca Jaquez versuchte es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wurde abgeblockt, nach einer Flanke von Chris Führich. Afonso Moreira versuchte es mehrfach aus der Distanz, jedoch ohne Erfolg. Ein Schuss ging rechts hoch und weit vorbei, ein weiterer Ball wurde abgeblockt. Zudem bekam Moreira auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.

Advertisement

Gelbe Karte und Freistösse prägen die Schlussphase

In der Schlussphase des Spiels bekam Equi Fernández von Bayer Leverkusen eine Gelbe Karte. Zudem gab es weitere Freistösse für beide Mannschaften. Jeff Chabot bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen, während Deniz Undav per Kopf aus der Distanz scheiterte, als sein Schuss abgeblockt wurde.

Für Leverkusen blieb es beim Anschlusstreffer durch Schick. Trotz weiterer Chancen, darunter ein Kopfball von Schick und ein Schuss von Vázquez, konnte die Mannschaft den Rückstand nicht mehr ausgleichen. Der VfB Stuttgart verteidigte die Führung und sicherte sich den Sieg.