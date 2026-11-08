Bayer 04 Leverkusen besiegt den 1. FC Köln mit Tor durch Aleix García

Aleix García erzielt das entscheidende Freistoßtor und sorgt für die 0:1-Führung von Bayer 04 Leverkusen beim 1. FC Köln in der Bundesligabegegnung.

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen begann mit einem intensiven Austausch, der jedoch schnell eine klare Richtung nahm. Nach dem Anstoß in der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften Offensivwillen, wobei der Ballverkehr auf beiden Seiten des Feldes schnell wechselte. Die ersten Chancen blieben jedoch folgenlos, da einige Schüsse weit am Tor vorbeigingen oder von den Torhütern sicher geborgen wurden.

Die Torentscheidung durch Aleix García

Aleix García von Bayer 04 Leverkusen sorgte für die 0:1-Führung, indem er einen Freistoß direkt in das Tor verwandelte. Der Treffer erfolgte mit dem rechten Fuß in die linke obere Ecke und änderte den Spielstand im eigenen Stadion von Köln nachhaltig. Dieser Moment war der entscheidende Durchbruch, der den bisherigen neutralen Verlauf des Spiels zugunsten der Gäste aus Leverkusen beendete und die Partie entschied.

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Offensive Bemühungen und Abwehrleistung

Bayer 04 Leverkusen hatte unter anderem mit Patrik Schick und Malik Tillman angreifende Akteure im Sturmzentrum, die nach Toren suchten. Schick bekam in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen, während Tillman ebenfalls in der gegnerischen Hälfte Spielzüge initiierte. Trotz dieser Chancen blieben die Versuche unentschlossen, da der Torhüter des 1. FC Köln einige Bälle parierte oder die Schüsse abblockte.

Der 1. FC Köln versuchte ebenfalls, das Spiel zu drehen. Marius Bülter von 1. FC Köln probierte es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball ging links vorbei. Saïd El Mala von 1. FC Köln bekam auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen und versuchte es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, aber der Ball ging links vorbei. Borna Sosa von 1. FC Köln schoss links im Sechzehner, wurde aber oben links gehalten.

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Zwischenbilanz und defensive Stabilität

Facundo Medina von Bayer 04 Leverkusen sah eine Gelbe Karte, was die physische Härte des Duells unterstrich. Medina bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen und versuchte es später per Kopf aus der Strafraummitte, allerdings flog die Kugel über das Tor, vorbereitet von Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez von Bayer 04 Leverkusen versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde jedoch links unten gehalten.

Die Defensive des 1. FC Köln hielt stand, als Ibrahim Maza von Bayer 04 Leverkusen mit dem rechten Fuß aus der Distanz schoss und das Tor verfehlte. Linton Maina von 1. FC Köln wurde im linken Sechzehner gehindert, sein Schuss wurde in der Mitte des Kastens gehalten. Equi Fernández von Bayer 04 Leverkusen bekam auf dem linken Flügel sowie in der eigenen Hälfte Freistöße zugesprochen, konnte das Ergebnis jedoch nicht mehr ändern. Das Spiel endete mit einem klaren, aber hart erkämpften Sieg für Bayer 04 Leverkusen.