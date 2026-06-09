Baustoffhersteller und Gewerbeimmobilienmärkte unter Druck

Die steigenden Zinsen und die anhaltende Inflation haben eine negative Auswirkung auf die Baubranche in Deutschland und der Eurozone. Experten erwarten keine deutliche Erholung am Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland und gehen von einer mehrjährigen Talphase aus. Die Industrie zeigte sich bis Mitte Mai noch zuversichtlich, aber die Störungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die Energiepreise könnten die Finanzprognosen der Firmen beeinflussen.

Die steigenden Zinsen und die anhaltende Inflation haben eine negative Auswirkung auf die Baubranche in Deutschland und der Eurozone. Die Rendite für zehnjährige deutsche Staatsanleihen ist auf den höchsten Stand seit fünfzehn Jahren geklettert.

Das Investitionsprogramm der Bundesregierung in Milliardenhöhe entfaltet noch nicht die erhoffte positive Wirkung auf die Konjunktur. Experten sind daher zurückhaltend und erwarten keine deutliche Erholung am Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland. Der LBBW-Chef Rainer Neske geht von einer mehrjährigen Talphase am Markt für Gewerbeimmobilien aus. Hintergrund sind inflationäre Risiken, die Zinserhöhungen und höhere Baukosten nach sich ziehen könnten.

Gleichzeitig trifft dies auf eine allgemein schwache wirtschaftliche Entwicklung und weiterhin hohe Homeoffice-Quoten. Der durch den Iran-Krieg ausgelöste Anstieg der Inflation ist dabei nur ein Faktor. In den nächsten Monaten dürfte die Branche die Lieferkettenunterbrechungen beim Erdöl durch die blockierte Seestrasse von Hormus zu spüren bekommen. Je länger der Erdölpreis hoch bleibt, desto stärker werden die steigenden Kosten zeitverzögert auf die Margen durchschlagen.

Die Experten erwarten in einer Szenarioanalyse nun einen deutlicheren Gewinnrückgang, falls der Erdölpreis weiterhin hoch bleibt. Die implizite Margenerosion liegt gemäss Bloomberg im Durchschnitt bei 49 Basispunkten, mit 27 Basispunkten für Holcim, 24 für Sika, 54 für die Baustoffhersteller. Dies spiegelt unterschiedliche Brennstoffmixe, Preisverzögerungen und operative Hebelwirkungen wider. Holcim und Sika stechen hervor, da alternative Brennstoffe, ein Spezialproduktmix und eine schnellere Erholung den Kostenschock abmildern.

Gemäss Jahresbericht 2025 von Holcim werden 39 Prozent alternative Brennstoffe bei der Klinkerproduktion verwendet - sogenannte thermische Substitutionsrate. Der Konzern hat das Ziel, diesen Anteil bis 2030 auf 50 Prozent zu steigern.

Zudem wird gemäss Firmenangaben bei 14 europäischen Werken der thermische Energiebedarf zu mehr als 80 Prozent aus alternativen Brennstoffen wie Biomasse oder recycelten Abfällen gedeckt. Die Industrie zeigte sich bis Mitte Mai noch zuversichtlich.

Fünf von der UBS befragte Firmen blicken trotz der Störungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die Energiepreise sehr zuversichtlich in ihre Finanzprognosen, und dies unabhängig davon, ob das erste Quartal bereits solide wie bei In den meisten Märkten, in denen Januar und Februar aufgrund des schwierigen Wetters mit negativen Absatzmengen starteten, erholte sich die Aktivität im März deutlich. Diese Stärke setzte sich im April und, falls erwähnt, auch im Mai fort, so die UBS-Experten.

Europa, Nordafrika und Lateinamerika verzeichneten im Allgemeinen einen starken Jahresstart hinsichtlich struktureller Preissteigerungen. Absicherungsgeschäfte und die schnelle Umsetzung von Zuschlägen sorgen dafür, dass die Inflation der Inputkosten gut unter Kontrolle ist. Damit sollte ein negatives Preis-Kosten-Verhältnis vermieden werden. Insgesamt dürften die Titel der Baustoffhersteller und baunahen Werte vorerst verhalten tendieren, bis sich eine abschliessende Einigung im Nahost-Konflikt materialisiert.

Dauert der Patt in der Strasse von Hormus bis in den Herbst hinein an, dann könnte es zu einer neuerlichen Bewertungskorrektur nach unten kommen, weil die Absicherungstransaktionen gegen steigende Energiepreise zum Jahresende hin auslaufen. Hernach dürften die höheren Energiekosten dann voll auf die Margen durchschlagen, was die Börse wohl schon vorher einpreisen wird





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