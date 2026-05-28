Baustart für modernes Reiseterminal der Twerenbold Reisen Gruppe in Frauenfeld

Am 27. Mai 2026 erfolgte der Spatenstich für ein neues, nachhaltiges Reiseterminal in Frauenfeld. Das Badener Familienunternehmen Twerenbold Reisen errichtet bis 2028 einen futuristischen Bau mit Bussteigen, Lounge, Büros und Photovoltaikanlage. Der Terminal wird auch Hauptsitz von Excellence Cruises - Reisebüro Mittelthurgau.

Der offizielle Baustart für das neue Reiseterminal der Twerenbold Reisen Gruppe in Frauenfeld ist erfolgt. Am 27. Mai 2026 versammelten sich Mitglieder der Geschäftsleitung, der Frauenfeld er Stadtpräsident Claudio Bernold sowie zahlreiche Gäste auf der Parzelle Im Alexander 5 im Nordosten der Stadt, um mit Spatenstich und Grundsteinlegung den Beginn der Bauarbeiten zu feiern.

Das traditionsreiche Badener Familienunternehmen errichtet dort bis 2028 ein innovatives, nachhaltig konzipiertes Gebäude, das nicht nur als Reiseterminal dient, sondern auch den neuen Hauptsitz der Tochterfirma Excellence Cruises - Reisebüro Mittelthurgau beherbergen wird. Diese verlegt ihren Standort von Weinfelden nach Frauenfeld. Das Projekt wird von Strut Architekten aus Winterthur geplant und zeichnet sich durch eine markante Architektur aus: Eine schillernde, semitransparente Membran umhüllt das Bauwerk und verleiht ihm Leichtigkeit und Eleganz.

Die Lage an der Autobahn A7 bietet eine hervorragende Anbindung, und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Terminal ab dem Bahnhof Frauenfeld in nur acht Minuten Busfahrt erreichbar. Geplant sind unter anderem eine stilvoll gestaltete Lounge mit Café, 16 Abfahrtsplattformen für Reisebusse, zwei spezielle Abfahrtsplätze für Veloreisen, eine Bus-Einstellhalle sowie 274 Parkplätze.

Zudem entstehen lichtdurchflutete Büroräumlichkeiten für die Mitarbeitenden von Excellence Cruises - Reisebüro Mittelthurgau, die künftig in Frauenfeld arbeiten. Verwaltungsratspräsident Karim Twerenbold betonte in seiner Rede die Bedeutung des Projekts für die Region: Wir haben mit Excellence Cruises bereits ein starkes Standbein im Thurgau, und der Reiseterminal in Frauenfeld ist ein weiterer Meilenstein unseres Engagements in der Ostschweiz. Der Standort sei hervorragend erschlossen und werde den Abreisekomfort für Gäste auf ein neues Level heben.

Gleichzeitig schaffe das Unternehmen attraktive Arbeitsplätze mit optimalen Rahmenbedingungen. Stadtpräsident Claudio Bernold lobte das Projekt als Gewinn für Frauenfeld, der nicht nur neue Jobs bringe, sondern auch die Bekanntheit der Stadt fördere. Besonderes Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit: Der Neubau wird vollständig über Luft-Wärmepumpen beheizt und gekühlt, und auf aufwendige Betonarbeiten im Untergrund wird weitgehend verzichtet. Die oberirdischen Parkgeschosse sind energieeffizienter, da sie mit weniger Kunstlicht und ohne mechanische Lüftung auskommen.

Eine grossflächige Photovoltaikanlage soll jährlich bis zu 120 000 Kilowattstunden Solarstrom liefern. Zudem wird Regenwasser in einer 120 Quadratmeter grossen Zisterne gesammelt, um den Wasserverbrauch der Bus-Waschanlage zu decken. Die Busflotte von Twerenbold Reisen erfüllt ohnehin hohe Umweltstandards mit einem Durchschnittsalter von nur drei Jahren. Mit dem neuen Terminal will die Twerenbold Reisen Gruppe ihr Angebot an Bus-, Musik-, Veloreisen sowie Schiffsreisen mit Excellence Cruises und Wanderferien mit Imbach Reisen in der Ostschweiz noch zugänglicher machen.

Das Familienunternehmen, das seit 1895 besteht, legt grossen Wert auf die Aufenthaltsqualität für Mitarbeitende, Kunden und Partner. Der futuristische Bau verspricht, ein Leuchtturmprojekt für die Region zu werden und den Reisetourismus in Frauenfeld nachhaltig zu stärken. Die Bauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren, und die Bagger sind auf dem Gelände im Einsatz. Die Fertigstellung des Terminals ist für das Jahr 2028 geplant





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