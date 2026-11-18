Ein umgestürzter Baum verursachte am Nachmittag einen Verkehrsunfall in Bischofszell. Zwei Insassen eines Autos wurden leicht verletzt und mussten von Ersthelfern befreit werden.

Kurz vor 14:45 Uhr löste ein schwerer Baumsturz auf der Staatsstrasse bei Bischofszell erwald einen folgenschweren Verkehrsunfall aus. Eine 43-jährige Frau, die mit ihrem Fahrzeug von Bischofszell in Richtung Sorntal unterwegs war, wurde mit ihrem 13-jährigen Mitfahrpassagier direkt getroffen. Das Auto kam abrupt zum Stillstand, als der Baum von der Seite in den Wagen fuhr und diesen blockierte. Beide Insassen konnten das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und mussten auf die schnelle Hilfe von Anwohnern warten.

Ablauf des Baumsturzes und Unfallhergang

Die Einsatzleitung der Notruf- und Leitstelle St.Gallen ging kurz vor 14:45 Uhr von einem signifikanten Vorfall im Bereich Bischofszellerwald aus. Die Fahrerin war auf dem Weg aus der Ortschaft Bischofszell kommend in Richtung Sorntal, als sie den Waldabschnitt durchfuhr. Kurz bevor die Strasse den bewaldeten Bereich verließ und wieder in offenes Gelände mündete, brach ein großer Baum um. Dieser fiel direkt auf die Fahrbahn und traf das Fahrzeug der 43-Jährigen, bevor sie ausweichen konnte.

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Gemäß den vorliegenden Erkenntnissen der Ermittler hatte der Baum den aktuellen Windverhältnissen nicht standhalten können. Starke Windböen, die zu diesem Zeitpunkt herrschten, führten dazu, dass die Stabilität des Baumes nachließ. Das Fahrzeug der Frau wurde schwer beschädigt und blieb mittig auf der Straße liegen, was den Verkehr sofort lahmlegte. Der genaue Umfang des Sachschadens am Fahrzeug und an der Infrastruktur kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rettung durch Drittpersonen und medizinische Versorgung

Eine entscheidende Rolle bei der Unfallbewältigung spielten unbeteiligte Dritte, die sich zufällig in der Nähe des Unfallorts aufhielten. Da die 43-jährige Fahrerin und das 13-jährige Mädchen das eingeklemmt wirkende Auto nicht eigenständig verlassen konnten, griffen diese Personen schnell ein. Sie befreiten die Insassen aus dem Wrack, bevor die eigentlichen Einsatzkräfte wie Feuerwehr oder Rettungsdienst am Ort eintrafen. Dies ermöglichte eine zügige Erstversorgung der Verletzten an Ort und Stelle.

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Die 43-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen, die jedoch nicht als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Das 13-jährige Mädchen wurde ebenfalls als verletzt gemeldet, wobei der genaue Schweregrad der Blessuren nicht detailliert spezifiziert ist. Nach der Befreiung aus dem Fahrzeug begaben sich beide Personen in ärztliche Kontrolle, um mögliche innere Verletzungen oder Schocksymptome auszuschließen. Die genauen medizinischen Diagnosen sind im aktuellen Bericht nicht offenlegt.

Verkehrsbehinderungen und Räumungsarbeiten

Die Beseitigung des Hindernisses auf der Staatsstrasse erwies sich als aufwendiger Prozess. Zwei Förster, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in unmittelbarer Nähe aufhielten, begannen sofort mit den Räumungsarbeiten. Sie versuchten, den umgestürzten Baum so schnell wie möglich von der Fahrbahn zu entfernen, um den Verkehr wieder frei zu geben. Ihre schnelle Intervention verhinderte wahrscheinlich längere Staus oder Folgeunfälle durch den gestauten Verkehr.

Trotz der Bemühungen der Förster kam es aufgrund der Unfallaufnahme und der Räumungsmaßnahmen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Staatsstrasse war für eine gewisse Zeit gesperrt, was zu Umleitungen und Verzögerungen für andere Verkehrsteilnehmer führte. Die zuständigen Behörden sind dabei, die Ursachen für das Umstürzen des Baumes forensisch zu untersuchen, um zu klären, ob der Baumzustand vor dem Sturm bereits mangelhaft war oder ob die Windböen das alleinige Auslösemedium darstellten.

Behördenwarnungen und Empfehlungen für Sturmzeit

Die Behörden nutzen diesen Vorfall, um die Öffentlichkeit an die Risiken von starkem Wind in Waldgebieten zu erinnern. Es wird dringend empfohlen, Wälder, Waldränder und exponierte Bäume während eines Sturms unbedingt zu meiden. Besonders gefährdet sind Waldstrecken und Baumalleen, da Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen können, ohne dass dies vorhersehbar ist. Autofahrer sollten solche Strecken bei Sturmwarnungen nicht befahren.

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Die Suva rät explizit dazu, Abstand zu Waldgebieten zu halten, bis die Gefahren durch Sturmholz vollständig beseitigt sind. Selbst nach Abflauen des Sturms können beschädigte Bäume und lose Äste weiterhin eine tödliche Gefahr darstellen. Absperrungen und Warnhinweise sind daher strikt zu respektieren. Zudem wird geraten, Autos nicht unter Bäumen oder in der Nähe von Gebäuden abzustellen, von denen Teile herunterfallen könnten, um Sachschäden an Fahrzeugen zu vermeiden.