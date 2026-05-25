Baum auf Wandergruppe gestürzt: 20-Jähriger aus Bern stirbt, zwei weitere verletzt

Ein Baum ist auf eine Wandergruppe gestürzt, bei dem Unfall ist ein 20-Jähriger aus dem Kanton Bern ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt: ein siebenjähriges Kind und sein 42-jähriger Vater, beide wohnhaft im Kanton Freiburg. Die Polizei, die Feuerwehr und die Rettungskolonne waren im Einsatz. Der Zugang zum Wasserfall bleibt gesperrt, die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Polizeipatrouillen, die Feuerwehr des Sensebezirks und die Rettungskolonne Schwarzsee rückten zum Unfall ort aus und leisteten erste Hilfe. Ein Baum auf eine Wandergruppe gestürzt, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt.

Bei dem Unfall im Bereich des Seeweidbach-Wasserfalls kam ein 20-jähriger Mann aus dem Kanton Bern ums Leben. Zwei weitere Personen wurden verletzt: ein siebenjähriges Kind und sein 42-jähriger Vater, beide wohnhaft im Kanton Freiburg. Die Polizei war gegen 14.30 Uhr alarmiert worden. Polizeipatrouillen, die Feuerwehr des Sensebezirks und die Rettungskolonne Schwarzsee rückten zum Unfallort aus und leisteten erste Hilfe.

Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort. Eine Ambulanz und ein Helikopter der Rega waren ebenfalls im Einsatz, um die beiden Verletzten zu versorgen. Sie wurden ins Spital gebracht. Zur Betreuung der Angehörigen des Opfers und der anwesenden Personen bot die Polizei ein Careteam auf.

Der Zugangsweg zum Wasserfall bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen





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