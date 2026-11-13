Bauleiter und Psychologe: Männer verbergen Job-Stress aus Angst vor Schwäche

Eine US-Umfrage zeigt: 78 Prozent der Männer verheimlichen psychischen Druck. Wie Bauleiter und Experte Norbert Semmer diese Dynamik durchbrechen und Verantwortung übernehmen.

Eine aktuelle US-Umfrage mit 700 Männern offenbart ein weit verbreitetes Phänomen im Berufsleben: 78 Prozent der Befragten haben Stress, Burnout oder psychische Belastungen zumindest gelegentlich verschwiegen. Der primäre Grund dafür ist oft der Wunsch, stark oder professionell zu wirken, anstatt Schwäche zu signalisieren. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Schweigen über psychische Gesundheit am Arbeitsplatz nach wie vor tief in gesellschaftlichen Normen verwurzelt ist.

Wie Führungskräfte das Schweigen verstärken

Die Verantwortung für diese Atmosphäre liegt nicht allein bei den Mitarbeitern. 52 Prozent der in der Umfrage befragten Männer gaben an, dass ihre Vorgesetzten im vergangenen Jahr nie nach ihrem Stresslevel oder ihrem psychischen Wohlbefinden gefragt haben. Diese Passiveität der Führungsebene trägt wesentlich dazu bei, dass Probleme nicht angesprochen werden. Wenn Vorgesetzte keine Initiativen ergreifen, bleibt den Arbeitnehmern oft nur die Strategie, die Zähne zusammenzubeissen.

Also read Darum sollten Männer beim Date bezahlen!

Bauleiter N. setzt nach Herz-Operationen Grenzen

N. (38) kennt diese Dynamik aus der eigenen Erfahrung als Bauleiter. Früher hätte er nach einem Fehler bis spät abends versucht, die Ursache allein zu finden, anstatt Hilfe zu holen. Zwei Herz-Operationen dienten jedoch als klarer Weckruf, der ihm zeigte, dass sich seine Arbeitsweise ändern musste. Er lernte, Grenzen zu setzen und aktiv Unterstützung einzufordern, ohne sich durch sein Geschlecht benachteiligt zu fühlen.

Heute arbeitet N. bei einem anderen Arbeitgeber, der ihm mehr Rückhalt bietet. Obwohl auch bei ihm Ten-stunden-Tage vorkommen und Stress vorhanden ist, kann er jederzeit direkt mit seinem Chef sprechen, wenn er freie Zeit benötigt. Dieser offene Umgang hat nicht nur seine persönliche Gesundheit verbessert, sondern auch seine berufliche Wahrnehmung gestärkt. Kollegen und Vorgesetzte werten es oft positiv, wenn man Probleme anspricht und Aufgaben delegiert, da dies Teamarbeit demonstriert.

Advertisement

Unternehmer M. priorisiert und schafft offenes Umfeld

Leser M., ein selbstständiger Unternehmer in seinen Vierzigern, hat einen anderen Umgang mit dem Thema entwickelt. Er spricht nicht gerne von Stress, sondern von Pendenzen, da er gelernt hat, gut zu priorisieren. Er weiß genau, was auf seiner Liste ganz oben steht und welche Dinge er getrost ignorieren kann. Für ihn hat die Zeit mit der Familie oberste Priorität, was ihm hilft, den Fokus zu bewahren.

Sein Körper dient ihm als Warnsignal: Er nimmt zu, wenn der Druck zu hoch wird. Als Vorgesetzter glaubt M. nicht, dass es sinnvoll ist, Mitarbeiter direkt nach ihrem Stresslevel zu fragen, da nicht jeder über Belastung sprechen möchte. Stattdessen konzentriert er sich darauf, ein offenes Umfeld zu schaffen. In seinem familiengeführten Unternehmen geht er auf Mitarbeiter zu, wenn er den Eindruck hat, dass es jemandem nicht gut geht, und spricht die Person direkt an.

Arbeitspsychologe Norbert Semmer erklärt die Hintergründe

Norbert K. Semmer, emeritierter Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Bern, erläutert die psychologischen Mechanismen hinter diesem Verhalten. Unter Stress wird vieles verstanden, und es ist normal, manchmal stark gefordert zu sein. Schwierig wird die Situation erst, wenn das Gefühl entsteht, als inkompetent, nicht belastbar oder überempfindlich wahrgenommen zu werden. Diese Angst bedroht das eigene Selbstwertgefühl, was das Zugeben von Problemen erschwert.

Semmer betont, dass das Reden über Stress helfen kann, diesen zu lindern. Wenn es im Unternehmen jedoch nicht normal ist, darüber zu sprechen, gehen wichtige Chancen verloren. Ursachen für Stress, wie etwa ungünstige Arbeitsgestaltung oder ein schlechtes Arbeitsklima, werden nicht angegangen. Die betroffene Person fühlt sich nicht unterstützt und steht möglicherweise noch stärker unter Druck, was zu langfristigen gesundheitlichen Schäden führen kann.

Advertisement

Vorgesetzte tragen besondere Verantwortung für Lösungen

Laut Semmer liegt eine besondere Verantwortung bei den Führungskräften. Sie können durch Interesse, nicht abfällige Fragen und das Bieten von Hilfestellung eine unterstützende Kultur etablieren. Es reicht nicht aus, nur zuzuhören; Vorgesetzte müssen bereit sein, die Dinge anzugehen, die Stress verursachen. Ob durch das Beheben oder mindern dieser Probleme, das gemeinsame Entwickeln von Lösungen ist der Schlüssel, um psychische Belastungen am Arbeitsplatz nachhaltig zu reduzieren.