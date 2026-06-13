Baukredit für Kinderbetreuungszentrum in Kaisten gutgeheissen

Die Sommergemeindeversammlung in Kaisten hat den Baukredit für ein neues Kinderbetreuungszentrum in Höhe von 6,25 Millionen Franken gutgeheissen. Das neue Zentrum soll Platz für 80 bis 100 Kinder bieten und soll bis zum Start des Schuljahres 2028/2029 betriebsfertig sein.

An der Sommergemeindeversammlung in Kaisten wurde ein Baukredit für ein neues Kinderbetreuungszentrum gutgeheissen. Der Kredit in Höhe von 6,25 Millionen Franken soll das neue Zentrum für Kinderbetreuung bauen, das Platz für 80 bis 100 Kinder bieten soll.

Derzeit nutzen durchschnittlich rund 47 Kinder den Mittagstisch und rund 20 besuchen die Nachmittagsangebote. Die Gemeindepräsidentin Manuela Merkofer erklärte, dass das derzeit bestehende Angebot nicht mehr ausreiche, um die Nachfrage zu decken. Die Gemeindepräsidentin Merkofer stellte klar, dass die Spielgruppe und die Tagesstruktur selbsttragend seien. Ein Anwohner fragte nach der Finanzierung und ob die Steuerzahlenden die Tagesstrukturen unterstützen müssten.

Die Gemeindepräsidentin Merkofer stellte klar, dass die Spielgruppe und die Tagesstruktur selbsttragend seien. Ein weiterer Einwohner fragte nach der Entwicklung der Nettoschuld aufgrund des Projekts. Die Gemeindepräsidentin Merkofer stellte klar, dass ein Finanzplan vorliege und die 6,25 Millionen Franken darin schon eingerechnet seien. Die Folgekosten, die rund vier Steuerprozent ausmachen, würden nicht bedeuten, dass Kaisten mit einer Steuererhöhung rechnen müsse.

Aus anderen Fragen und deren Antworten ging hervor, dass die Räumlichkeiten ausser für die Kinderbetreuung nicht genutzt werden können. Derweil soll geprüft werden, was mit den bestehenden Räumlichkeiten in Ittenthal passieren soll. Eine Überlegung sei dabei, die Räumlichkeiten als Schulraum zu nutzen. Dies werde im Rahmen der Liegenschaftsstrategie geprüft.

Die Abstimmung zeigte, dass die Stimmberechtigten hinter dem Projekt stehen und es annehmen. Der Gemeindepräsident Oliver Brem hielt daran fest, dass die neue Tagesstruktur bis zum Start des Schuljahres 2028/2029 betriebsfertig sei. Neben dem Kinderzentrum ging es an der Gemeindeversammlung um die Erfolgsrechnung, welche negativ ausfiel. Die Nettoschuld der Gemeinde wuchs dabei auf 2,146 Millionen Franken an, was rund 700 Franken pro Einwohnerin entspricht.

Die Rechnung wurde vom Souverän gutgeheissen. Auch das Protokoll der vergangenen Gemeindeversammlung, der Rechenschaftsbericht 2025 und die Kreditabrechnung wurden angenommen, alle drei einstimmig.

Zudem entschied der Souverän, dass Kaisten ein neues Pionierfahrzeug für die Feuerwehr erhält. Das derzeit im Einsatz stehende sei zu alt. Der Souverän hiess einen Kredit für die Ersatzneubeschaffung über 360'000 Franken gut





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